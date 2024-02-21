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Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48638
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
Предприниматели давно жалуются на уровень подготовки выпускников колледжей, которые приходят устраиваться к ним на работу. Глава региона обратился к бизнесменам с просьбой не просто критиковать, но и высказывать конкретные пожелания.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35957
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
Студенты что, сразу адаптированные к работе выходят?
Я строительный закончил, мастером два месяца сращу поставили, тоже не вкуривал ничего..
Я строительный закончил, мастером два месяца сращу поставили, тоже не вкуривал ничего..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 915
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 23:12
.....коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 22.02.24 - 10:29
Цитата:
Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он мне и не нравится(аким области) тут он говорит разумные вещи. И есть же положительные моменты, тот же самый автодор колледж. Вспомните Максаф смеялся тогда, что среди тех кто пойдёт в рабочие большинство славянской наружности. А чем плохо? Большинство болашаковцев которых он также приводил в пример, вряд ли станут большими специалистами, только на шее у богатых родителей, а эти уже застолбили себе места в Камлит, в Аллюре,да и Киа когда заработает в полную силу от нормальных специалистов вряд ли откажется.
родом из Шанхая2022:
коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....
коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....
Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он мне и не нравится(аким области) тут он говорит разумные вещи. И есть же положительные моменты, тот же самый автодор колледж. Вспомните Максаф смеялся тогда, что среди тех кто пойдёт в рабочие большинство славянской наружности. А чем плохо? Большинство болашаковцев которых он также приводил в пример, вряд ли станут большими специалистами, только на шее у богатых родителей, а эти уже застолбили себе места в Камлит, в Аллюре,да и Киа когда заработает в полную силу от нормальных специалистов вряд ли откажется.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 915
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 23.02.24 - 00:53
Цитата:
....вроде человек с годами а как то глупо рассуждаете эти тупые фазанщики отстроили вокзал,ЦУМ,кинотеатр Кустанай который к чёртовой бабушке снесли и обком которым до сегоднешнего дня пользуется обл акимат да пед.институт и многое,многое сами знаете,а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.
saba:
Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он м
Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он м
....вроде человек с годами а как то глупо рассуждаете эти тупые фазанщики отстроили вокзал,ЦУМ,кинотеатр Кустанай который к чёртовой бабушке снесли и обком которым до сегоднешнего дня пользуется обл акимат да пед.институт и многое,многое сами знаете,а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 23.02.24 - 08:31
Цитата:
Не будем спорить . Я никого не хотел обидеть и не рассуждал я вовсе, а так вспомнил. Я в КЖБИ вырос , много одноклассников через фазанки прошли, кто захотел чему то научиться , то научился. кто нет ,так и остался как в школе неучем.
родом из Шанхая2022:
фазанщики
фазанщики
Не будем спорить . Я никого не хотел обидеть и не рассуждал я вовсе, а так вспомнил. Я в КЖБИ вырос , много одноклассников через фазанки прошли, кто захотел чему то научиться , то научился. кто нет ,так и остался как в школе неучем.
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 23.02.24 - 08:37
Цитата:
Я вот лично про работу ни Аллюра, ни Камлита, ни остальных наших производств ничего не знаю и не берусь рассуждать как это легко там работать. Даже не знаю отличается ли по сложности мелкоузловая от крупноузловой, вроде и там и там конвеер. Это стало такой модой с оттенком пренебрежения говорить о наших производственных предприятиях. Да что там делать, только колеса прикрутить. А только такого количества работников сколько там работает, чтобы колёса прикручивать вроде как не не надо. Если подъехать к началу смены к бывшему дизельному, уже складывается ощущение большого завода. Видел только снаружи конечно.
родом из Шанхая2022:
а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.
а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.
Я вот лично про работу ни Аллюра, ни Камлита, ни остальных наших производств ничего не знаю и не берусь рассуждать как это легко там работать. Даже не знаю отличается ли по сложности мелкоузловая от крупноузловой, вроде и там и там конвеер. Это стало такой модой с оттенком пренебрежения говорить о наших производственных предприятиях. Да что там делать, только колеса прикрутить. А только такого количества работников сколько там работает, чтобы колёса прикручивать вроде как не не надо. Если подъехать к началу смены к бывшему дизельному, уже складывается ощущение большого завода. Видел только снаружи конечно.
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