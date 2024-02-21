Отправлено: - 00:53

saba:

Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он м

Цитата:....вроде человек с годами а как то глупо рассуждаете эти тупые фазанщики отстроили вокзал,ЦУМ,кинотеатр Кустанай который к чёртовой бабушке снесли и обком которым до сегоднешнего дня пользуется обл акимат да пед.институт и многое,многое сами знаете,а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.