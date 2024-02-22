Отправлено: - 08:10

ACROS:

ВЫБИВАЛИ - акимы.

Цитата:Вы немного не в курсе той системы. Аким выбивает деньги на внутриобластные дороги,республиканские дороги и международные в ведении КазАвтоЖола их бюджет к областному не имеет никакого отношения. Другое дело, что наш руководитель областного филиала всегда был очень застенчивым, выбивать ничего не выбивал, брал то, что давали. Поэтому наверное и пересидел на этой должности 3 или 4 акимов. А святой или Кулагин мог всё,он был личный друг первого, он был выше группировок.но ему дороги были не интересны. Другое дело строительство, там можно было покуражиться, поучить всех, где то кулаком ГВЛ плиту пробить, где то проволоку из земли лучшим способом вытаскивать.