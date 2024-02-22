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≡ Казахстанские дороги "тают" вместе со снегом: министр заранее извинился
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48638
Казахстанские дороги "тают" вместе со снегом: министр заранее извинился
Отправлено: 22.02.24 - 10:39
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В кулуарах Мажилиса главу Минтранспорта спросили, на скольких километрах казахстанских дорог асфальт сойдет вместе со снегом уже этой весной. Министр транспорта Марат Карабаев заранее извинился за такой асфальт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5847
Казахстанские дороги "тают" вместе со снегом: министр заранее извинился
Отправлено: 22.02.24 - 17:06
#30
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Цитата:
saba:
в ведении КазАвтоЖол финансировалась из республиканского бюджета


Финансирование во все ВРЕМЕНА и всегда ВЫБИВАЛИ - акимы. Архимед ушёл из под Мусина и влился к кулибаевским и деньги потекли рекой в область- барды, святые ни в какую группировку не входили и были сами по себе и поэтому область при них НЕДОФИНАНСИРОВАЛАСЬ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4399
Казахстанские дороги "тают" вместе со снегом: министр заранее извинился
Отправлено: 23.02.24 - 08:10
#31
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Цитата:
ACROS:
ВЫБИВАЛИ - акимы.

Вы немного не в курсе той системы. Аким выбивает деньги на внутриобластные дороги,республиканские дороги и международные в ведении КазАвтоЖола их бюджет к областному не имеет никакого отношения. Другое дело, что наш руководитель областного филиала всегда был очень застенчивым, выбивать ничего не выбивал, брал то, что давали. Поэтому наверное и пересидел на этой должности 3 или 4 акимов. А святой или Кулагин мог всё,он был личный друг первого, он был выше группировок.но ему дороги были не интересны. Другое дело строительство, там можно было покуражиться, поучить всех, где то кулаком ГВЛ плиту пробить, где то проволоку из земли лучшим способом вытаскивать.
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