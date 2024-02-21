НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48638
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предприниматели давно жалуются на уровень подготовки выпускников колледжей, которые приходят устраиваться к ним на работу. Глава региона обратился к бизнесменам с просьбой не просто критиковать, но и высказывать конкретные пожелания.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35957
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты что, сразу адаптированные к работе выходят?
Я строительный закончил, мастером два месяца сращу поставили, тоже не вкуривал ничего..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
915
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 23:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4399
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 22.02.24 - 10:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....

Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он мне и не нравится(аким области) тут он говорит разумные вещи. И есть же положительные моменты, тот же самый автодор колледж. Вспомните Максаф смеялся тогда, что среди тех кто пойдёт в рабочие большинство славянской наружности. А чем плохо? Большинство болашаковцев которых он также приводил в пример, вряд ли станут большими специалистами, только на шее у богатых родителей, а эти уже застолбили себе места в Камлит, в Аллюре,да и Киа когда заработает в полную силу от нормальных специалистов вряд ли откажется.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
915
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 23.02.24 - 00:53
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Почему сразу такой негатив? Если не помните , напомню как в советские времена расшифровывали ГПТУ " Господь послал тупых учиться". Пусть он м

....вроде человек с годами а как то глупо рассуждаете эти тупые фазанщики отстроили вокзал,ЦУМ,кинотеатр Кустанай который к чёртовой бабушке снесли и обком которым до сегоднешнего дня пользуется обл акимат да пед.институт и многое,многое сами знаете,а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4399
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 23.02.24 - 08:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
фазанщики

Не будем спорить . Я никого не хотел обидеть и не рассуждал я вовсе, а так вспомнил. Я в КЖБИ вырос , много одноклассников через фазанки прошли, кто захотел чему то научиться , то научился. кто нет ,так и остался как в школе неучем.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4399
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 23.02.24 - 08:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
а на узловай сборке и образования не особо надобно от силы месяц и на конвеер и вперёд.

Я вот лично про работу ни Аллюра, ни Камлита, ни остальных наших производств ничего не знаю и не берусь рассуждать как это легко там работать. Даже не знаю отличается ли по сложности мелкоузловая от крупноузловой, вроде и там и там конвеер. Это стало такой модой с оттенком пренебрежения говорить о наших производственных предприятиях. Да что там делать, только колеса прикрутить. А только такого количества работников сколько там работает, чтобы колёса прикручивать вроде как не не надо. Если подъехать к началу смены к бывшему дизельному, уже складывается ощущение большого завода. Видел только снаружи конечно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: ОГПУ

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS