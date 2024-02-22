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≡ "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48638
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:19
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В Минздраве снова обсуждают вариант введения акциза на газированные напитки. Вице-министр и главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, что причиной для этого предложения стал рост заболевания ожирением среди детей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3348
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 21:04
#15
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Цитата:
saba:
Кока кола пригрозила перевести своё производство в Бишкек




Цитата:
saba:
Пил,курил, наркоманил и был просто гений,жизнь прожил достаточно короткую(41 год) но яркую.


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4399
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 21:19
#16
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Цитата:
Козлов я:

Шоб я так жил! :lol:
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