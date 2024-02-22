Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: ОГПУ
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать