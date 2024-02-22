Отправлено: - 18:36

ACROS:

На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить

Цитата:Я не знаю бросают ,или нет ,но продажи традиционных сигарет сейчас значительно меньше,чем скажем лет 5 назад.Кто то переходит на стики,кто то на вейпы.Я допустим бросил курить ещё лет 20-25 назад,хотя курил со школьной скамьи.