НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48638
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Минздраве снова обсуждают вариант введения акциза на газированные напитки. Вице-министр и главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, что причиной для этого предложения стал рост заболевания ожирением среди детей.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5847
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 17:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В Минздраве считают, что если цены на лимонады и другие газированные напитки вырастут, их будут меньше покупать.//

Сразу видно, что РУЛЯТ болашаковцы, не обременённые опытом: - в СССР неоднократно поднимали цены на ВОДКУ и как ответил народ: - "..передайте Ильичу, нам и ДЕСЯТЬ по плечу...".

На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить.

Я думаю, ларчик просто открывается: - в бюджете МАЛО денег и нужно ВЫЖИМАТЬ их со всех щелей.
Отсюда и ОПВР и рост стоимости акцизов и КОНСКИЙ размер штрафов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35954
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев..
И понеслись оправдания о защите детей и тд..
Чтобы на все и на вся сахарное повысить цены..
Камер то наставил, чтоб очередных кантарщиков вычислить..
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
380
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 17:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего так в принципе.... уже 0,45 пива дешевле 0,5 колы, алга товарищи к пивному алкоголизму.....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35954
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, пиво выходит не вредно.
А вот кусочек пирожного на день Рождения, это пирдец..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9748
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить

Я не знаю бросают ,или нет ,но продажи традиционных сигарет сейчас значительно меньше,чем скажем лет 5 назад.
Кто то переходит на стики,кто то на вейпы.
Я допустим бросил курить ещё лет 20-25 назад,хотя курил со школьной скамьи.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3348
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Исследование показывает, что у нас растёт заболевание ожирением, сахарным диабетом. Причём заболеваемость ожирением отмечается именно среди детей.


Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6699
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. В 0,5 мл колы содержится 10 дневных доз сахара.
Хотелось бы знать это сколько 10 доз, попробую самогон поставить если будет выгода.
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19999
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:58
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//стал рост заболевания ожирением среди детей.//

ну на форуме один только своего выкладывает,
да это видно.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1658
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так запретите все напитки кроме колы! Народ выбирает качество! Вятский квас вообще необходимо запретить, чистейший яд.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19999
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 19:19
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
боярышник надо запретить.
а то употребляют некоторые...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4396
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:38
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлый раз когда поднимали этот вопрос, Кока кола пригрозила перевести своё производство в Бишкек, тогда притихли. сейчас опять взялись.
Я честно воспринимаю этих любителей ЗОЖ, как феминисток, гринписовцев, последователей БЛМ, преследователей ЛГБТ и т.д. Не люблю когда за меня решают. как мне жить и что мне делать. Сейчас газировку запретить, завтра энергетики, послезавтра мясо, потом рыбу, потом морские водоросли и перевести всех на таблетки, безвкусные ,но очень полезные.
Самое что интересное, у отца друг был Баяке, курил исключительно "Беломор" даже когда его не стало, сын доставал, он был очень влиятельным и богатым человеком. Выкуривал по 2 пачки в день и умер в преклонном возрасте. Конечно пример не показательный,но взрослый человек должен иметь право планировать свою жизнь так как он хочет
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1658
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:44
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Сейчас газировку запретить

если разобраться то надо копчёности все запретить, там канцерогенов километр.
Канцерогены – это вещества, соединения и смеси, которые могут вызывать образование злокачественных опухолей или повышать частоту их появления. Мутагены – это вещества и препараты, которые могут вызывать генетические изменения или повышать их частоту.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1658
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:47
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
боярышник надо запретить. а то употребляют некоторые...

От ненависти коробит тебя?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4396
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 20:43
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
копчёности все запретить,

И вся жизнь такая пресная и скучная, что сразу хочется завершить её. Смотрел передачу про Дмитрия Маркова покойного. Фотограф. Пил,курил, наркоманил и был просто гений,жизнь прожил достаточно короткую(41 год) но яркую. Кто какую судьбу выбрал.Только вопрос был бы поклонником ЗОЖ, был бы гением?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS