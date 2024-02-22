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≡ Право на бесплатный проезд в общественном транспорте получила еще одна категория костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48638
Право на бесплатный проезд в общественном транспорте получила еще одна категория костанайцев
Отправлено: 22.02.24 - 17:36
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Депутаты единогласно проголосовали за дополнения в постановление «Об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси)».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5847
Re: Право на бесплатный проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 22.02.24 - 17:36
#1
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Почему не дают ЛЬГОТУ в виде БЕСПЛАТНОГО проезда на городском и пригородном общественном транспорте лицам, удостоенных звания "Почётный гражданин города Костанай" ???? или на крайняк-хотя бы что бы им уступали сидячее место в автобусе??
Профайл
nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
160
Re: Право на бесплатный проезд в общественном транспорте...
Отправлено: 22.02.24 - 18:53
#2
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Школьникам в учебный период тоже бы сделали бесплатно, родителям и за себя и за детей накладно туда и обратно платить. Выходит не малая сумма.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19999
Право на бесплатный проезд в общественном транспорте получила еще одна категория костанайцев
Отправлено: 22.02.24 - 19:05
#3
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Цитата:
nmv85:
Школьникам в учебный период тоже бы сделали бесплатно, родителям и за себя и за детей накладно туда и обратно платить. Выходит не малая сумма.


еще бы кормили детей, родителей бесплатно...
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