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"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48638
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:19
В Минздраве снова обсуждают вариант введения акциза на газированные напитки. Вице-министр и главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, что причиной для этого предложения стал рост заболевания ожирением среди детей.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5847
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 17:19
Цитата://В Минздраве считают, что если цены на лимонады и другие газированные напитки вырастут, их будут меньше покупать.//
Сразу видно, что РУЛЯТ болашаковцы, не обременённые опытом: - в СССР неоднократно поднимали цены на ВОДКУ и как ответил народ: - "..передайте Ильичу, нам и ДЕСЯТЬ по плечу...".
На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить.
Я думаю, ларчик просто открывается: - в бюджете МАЛО денег и нужно ВЫЖИМАТЬ их со всех щелей.
Отсюда и ОПВР и рост стоимости акцизов и КОНСКИЙ размер штрафов.
Сразу видно, что РУЛЯТ болашаковцы, не обременённые опытом: - в СССР неоднократно поднимали цены на ВОДКУ и как ответил народ: - "..передайте Ильичу, нам и ДЕСЯТЬ по плечу...".
На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить.
Я думаю, ларчик просто открывается: - в бюджете МАЛО денег и нужно ВЫЖИМАТЬ их со всех щелей.
Отсюда и ОПВР и рост стоимости акцизов и КОНСКИЙ размер штрафов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35951
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:50
Токаев..
И понеслись оправдания о защите детей и тд..
Чтобы на все и на вся сахарное повысить цены..
Камер то наставил, чтоб очередных кантарщиков вычислить..
И понеслись оправдания о защите детей и тд..
Чтобы на все и на вся сахарное повысить цены..
Камер то наставил, чтоб очередных кантарщиков вычислить..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 380
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 17:55
Ну ничего так в принципе.... уже 0,45 пива дешевле 0,5 колы, алга товарищи к пивному алкоголизму.....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35951
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 17:56
Да, пиво выходит не вредно.
А вот кусочек пирожного на день Рождения, это пирдец..
А вот кусочек пирожного на день Рождения, это пирдец..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9748
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:36
Цитата:
Я не знаю бросают ,или нет ,но продажи традиционных сигарет сейчас значительно меньше,чем скажем лет 5 назад.
Кто то переходит на стики,кто то на вейпы.
Я допустим бросил курить ещё лет 20-25 назад,хотя курил со школьной скамьи.
ACROS:
На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить
На сигареты в Казахстане ( спросите у Добринцова) ЕЖЕГОДНО поднимаются цены на акциз и их даже спрятали в закрытые бронированные витрины, и что ???: - что то я не вижу что народ БРОСАЕТ курить
Я не знаю бросают ,или нет ,но продажи традиционных сигарет сейчас значительно меньше,чем скажем лет 5 назад.
Кто то переходит на стики,кто то на вейпы.
Я допустим бросил курить ещё лет 20-25 назад,хотя курил со школьной скамьи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3347
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:44
Цитата:
Исследование показывает, что у нас растёт заболевание ожирением, сахарным диабетом. Причём заболеваемость ожирением отмечается именно среди детей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6699
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:57
. В 0,5 мл колы содержится 10 дневных доз сахара.
Хотелось бы знать это сколько 10 доз, попробую самогон поставить если будет выгода.
Хотелось бы знать это сколько 10 доз, попробую самогон поставить если будет выгода.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19999
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 18:58
//стал рост заболевания ожирением среди детей.//
ну на форуме один только своего выкладывает,
да это видно.
ну на форуме один только своего выкладывает,
да это видно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1656
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:15
Так запретите все напитки кроме колы! Народ выбирает качество! Вятский квас вообще необходимо запретить, чистейший яд.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19999
"В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в Казахстане хотят ввести дополнительный налог на газировку
Отправлено: 22.02.24 - 19:19
боярышник надо запретить.
а то употребляют некоторые...
а то употребляют некоторые...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4394
Re: "В 500 мл колы – 10 дневных доз сахара". Почему в...
Отправлено: 22.02.24 - 19:38
В прошлый раз когда поднимали этот вопрос, Кока кола пригрозила перевести своё производство в Бишкек, тогда притихли. сейчас опять взялись.
Я честно воспринимаю этих любителей ЗОЖ, как феминисток, гринписовцев, последователей БЛМ, преследователей ЛГБТ и т.д. Не люблю когда за меня решают. как мне жить и что мне делать. Сейчас газировку запретить, завтра энергетики, послезавтра мясо, потом рыбу, потом морские водоросли и перевести всех на таблетки, безвкусные ,но очень полезные.
Самое что интересное, у отца друг был Баяке, курил исключительно "Беломор" даже когда его не стало, сын доставал, он был очень влиятельным и богатым человеком. Выкуривал по 2 пачки в день и умер в преклонном возрасте. Конечно пример не показательный,но взрослый человек должен иметь право планировать свою жизнь так как он хочет
Я честно воспринимаю этих любителей ЗОЖ, как феминисток, гринписовцев, последователей БЛМ, преследователей ЛГБТ и т.д. Не люблю когда за меня решают. как мне жить и что мне делать. Сейчас газировку запретить, завтра энергетики, послезавтра мясо, потом рыбу, потом морские водоросли и перевести всех на таблетки, безвкусные ,но очень полезные.
Самое что интересное, у отца друг был Баяке, курил исключительно "Беломор" даже когда его не стало, сын доставал, он был очень влиятельным и богатым человеком. Выкуривал по 2 пачки в день и умер в преклонном возрасте. Конечно пример не показательный,но взрослый человек должен иметь право планировать свою жизнь так как он хочет
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