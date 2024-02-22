Re: «Нарушений судом не усматривается» - Строительство...

Отправлено: - 13:20

Не получилось СРУБИТЬ бабла - но и кто же даст на это добро, это надо как минимум ПЛОХО жить с акиматом, что бы те дали отмашку, да и сколько денег затрачено и на само строительство и налево, направо то же.

По крайней мере - ПРЕЦЕДЕНТ создан - застройщики будут ТЩАТЕЛЬНО подходить к процедуре разрешения и учитывать ВСЕ требования СНиП-а.