НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Нарушений судом не усматривается» - Строительство 9-этажного дома в Костанае соседи требовали признать незаконным
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48636
«Нарушений судом не усматривается» - Строительство 9-этажного дома в Костанае соседи требовали признать незаконным
Отправлено: 22.02.24 - 13:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный аргумент истцов - противопожарный разрыв между возводимым домом и, например, индивидуальным одноэтажным по Каирбекова, 85 слишком маленький. 6 метров по факту вместо положенных 10.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35944
Re: «Нарушений судом не усматривается» - Строительство...
Отправлено: 22.02.24 - 13:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, не повезло что ли?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5841
Re: «Нарушений судом не усматривается» - Строительство...
Отправлено: 22.02.24 - 13:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не получилось СРУБИТЬ бабла - но и кто же даст на это добро, это надо как минимум ПЛОХО жить с акиматом, что бы те дали отмашку, да и сколько денег затрачено и на само строительство и налево, направо то же.
По крайней мере - ПРЕЦЕДЕНТ создан - застройщики будут ТЩАТЕЛЬНО подходить к процедуре разрешения и учитывать ВСЕ требования СНиП-а.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
921
Re: «Нарушений судом не усматривается» - Строительство...
Отправлено: 22.02.24 - 14:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо решать в Верховном суде. Местные суды - город маленький, друг друга: знакомые, родственники
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS