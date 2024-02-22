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≡ Казахстанцы теперь смогут попасть к профильным врачам без направления терапевта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48636
Казахстанцы теперь смогут попасть к профильным врачам без направления терапевта
Отправлено: 22.02.24 - 14:19
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Согласно изменениям, с марта 2024 года планируется сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и увеличить сроки их действия. А с апреля упростят порядок обращения к узким специалистам.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1207
Re: Казахстанцы теперь смогут попасть к профильным врачам без...
Отправлено: 22.02.24 - 14:19
#1
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