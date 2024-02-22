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≡ Вышел на зайца, убил двух косуль - Предварительные итоги ОПМ "Браконьер" подвели в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48636
Вышел на зайца, убил двух косуль - Предварительные итоги ОПМ "Браконьер" подвели в Костанайской области
Отправлено: 22.02.24 - 13:44
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Как сообщил на брифинге в РСК начальник природоохранной полиции ДП Костанайской области Газрет АЛИМГАЗИН, выявили 2 уголовных правонарушения по ст. 337 УК РК (Незаконная охота): в Карасуском и Алтынсаринском районах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35944
Re: Вышел на зайца, убил двух косуль - Предварительные итоги ОПМ...
Отправлено: 22.02.24 - 13:44
#1
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Охота это как болезнь наверно, как и рыбалка..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19992
Re: Вышел на зайца, убил двух косуль - Предварительные итоги ОПМ...
Отправлено: 22.02.24 - 13:46
#2
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ну убил и убил. косулю.
все эти конторы закрыть,
нафиг они не нужны
какая там защита животных,
там коррупция и в городе одни джипы(утрирую)
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