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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.02.24 - 08:20
#8701
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Цитата:
таноми52: Принципиальна:отказывается петь на русском языке.
У мызыки нет границ. Украинский певец и любимец всех женщин Олег Винник и его жена поют на русском хотя не поддерживают сво.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.02.24 - 14:41
#8702
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26158
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.02.24 - 14:51
#8703
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Трубочисты, тоже кушать - хотят... :-P
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 12:26
#8704
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Цитата:
drakon:
Трубочисты, тоже кушать - хотят...


покормил их?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26158
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 12:55
#8705
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Позлравляю, вас с "Играми будущего"... :lol: :-P
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 13:01
#8706
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ты отвечать то на вопросы можешь?
или уже не в силах.
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Страница 581 из 581«1...579580581
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