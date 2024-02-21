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≡ Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48631
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:13
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Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил вдвое снизить один из видов налога в Казахстане. С соответствующим запросом он обратился к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Нурлану Байбазарову.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3290
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:13
#1
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Здравое предложение. Ещё неплохо было бы убрать многочисленные узаконненые поборы с бизнеса малого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35922
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:42
#2
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Хех.
Власти решили сами стать добрыми и уменьшить налог.
Президент как мудрейший Коке, подпишет и именно его предприниматели будут любить и носить на руках.
Это не Слышащее государство, а само Делающее добрые дела..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6697
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 19:17
#3
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Я вообще не пойму, почему нельзя сделать фиксированную единую сумму платежа на разные виды деятельности,от сапожника и продавца мороженного до небольшого магазина и кафе. Приходится платить бухгалтеру, только они знают коды и суммы,когда кому платить, это же затруднительно для обычных простых обывателей
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9747
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 19:26
#4
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Цитата:
111:
Президент как мудрейший Коке, подпишет и именно его предприниматели будут любить и носить на руках.

Я думаю уже без разницы,как это будет предподнесено,но если Токаев подпишет розничный налог 2%,то предпринимательское сообщество скажет ему огромное спасибо.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1655
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 19:45
#5
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Цитата:
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане

Источник:


Зачем снижать? Наоборот увеличить в два или в три раза налог для барыг которые только и занимаются купи-продай
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35922
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 19:46
#6
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Цитата:
Добринцофф:
если Токаев подпишет розничный налог 2%,то предпринимательское сообщество скажет ему огромное

Ну вообще же это благодаря предпринимателям.
А этот славу захотел забрать себе.
Просто мне кажется это как то погано выглядит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35922
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 19:48
#7
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Он после Караганды своим - попридержите коней, мочите бизнес.
Чтобы потом, своей рукой дарить людям добро..
Напоминает Назеке, тот был конечно мастером таких дел.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
914
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 23:17
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем снижать? Наоборот увеличить в два или в три раза налог для барыг которые только и занимаются купи-продай

....провильно для бизьнесменов так сказать увеличить налог без сарказма говорю...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9747
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 22.02.24 - 01:10
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем снижать? Наоборот увеличить в два или в три раза налог для барыг которые только и занимаются купи-продай

Барыги-это только промежуточное звено между бюджетом и населением,как же с вас ещё содрать деньги если только не с помощью бырыг и спекулянтов.
Объясняю на пальцах,правительство вводит розничный налог 4%,барыги накидывают эти 4% на стоимость товаров,потом население оплачивает это из своего кармана,а барыги перечисляют в бюджет 4%,при этом в глазах населения конечно же виноваты во всех бедах сволочи спекулянты,а правительство потирает ручки и считает ваши денежки ;-)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9747
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 22.02.24 - 01:12
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....провильно для бизьнесменов так сказать увеличить налог без сарказма говорю...

Ну вот и ещё один экономизд высказался :lol:
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