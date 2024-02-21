Отправлено: - 19:26

111:

Президент как мудрейший Коке, подпишет и именно его предприниматели будут любить и носить на руках.

Цитата:Я думаю уже без разницы,как это будет предподнесено,но если Токаев подпишет розничный налог 2%,то предпринимательское сообщество скажет ему огромное спасибо.