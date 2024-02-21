Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:13
Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил вдвое снизить один из видов налога в Казахстане. С соответствующим запросом он обратился к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Нурлану Байбазарову. Читать новость
Хех. Власти решили сами стать добрыми и уменьшить налог. Президент как мудрейший Коке, подпишет и именно его предприниматели будут любить и носить на руках. Это не Слышащее государство, а само Делающее добрые дела..
Я вообще не пойму, почему нельзя сделать фиксированную единую сумму платежа на разные виды деятельности,от сапожника и продавца мороженного до небольшого магазина и кафе. Приходится платить бухгалтеру, только они знают коды и суммы,когда кому платить, это же затруднительно для обычных простых обывателей
ПолиграфЪ Боярышников: Зачем снижать? Наоборот увеличить в два или в три раза налог для барыг которые только и занимаются купи-продай
Барыги-это только промежуточное звено между бюджетом и населением,как же с вас ещё содрать деньги если только не с помощью бырыг и спекулянтов. Объясняю на пальцах,правительство вводит розничный налог 4%,барыги накидывают эти 4% на стоимость товаров,потом население оплачивает это из своего кармана,а барыги перечисляют в бюджет 4%,при этом в глазах населения конечно же виноваты во всех бедах сволочи спекулянты,а правительство потирает ручки и считает ваши денежки
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