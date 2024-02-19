НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48631
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желание отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе может обернуться для казахстанцев штрафами или даже административным арестом - в случае, если на столе будет алкоголь.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1206
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, никогда такого не было и вот опять!
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
556
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна запретов, штрафов и наказаний.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха. Да этот закон надо было вводить 20 лет назад. Кто сегодня будет отмечать очередную звезду на погоне. Всё уже давно отмечают не на работе а в ресторане.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3346
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
57
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьянству-бой!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Пьянству-бой!

Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник. Да что с вами происходит? Ну если вы за ЗОЖ то почему нету в городе вело дорожек. Почему я страдаю? Почему мне приходится велять между машинами.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6697
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 13:16
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник
В одно время я сдавал коттедж по суткам,так среди моих клиентов были люди в погонах. Следует отметить эту категорию особенно, ибо они очень вежливы, щедры и пунктуальны, однако после нескольких часов они становятся точно наоборот. Почти каждая посиделка необходилось хорошим мордобоем,битем посуды и разборками по полной. Выпустив пар клиенты мирились, обнимались, бывало рыдали (прямо неудобно перед соседями). Хорошо эти гулянки проходили в будни и аккурат после полуночи.
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1150
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 14:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Штрафстан" - второе название нашего государства.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 14:25
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой да кто кого сдавать будет?
Как сидели на работе учителя и врачи так и будут сидеть но теперь без видеосъёмок))

А вот если конечно пациент не придет и ему пьяные врачи не скажут "подожжите у нас обед" то да
Вызов наряда
Осмотр
Ага...бухаете пока вас ждут там?
Наказание!

Вполне справедливо мне кажется
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 14:35
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Ну собрались. Оторвались мужики. Друг другу лицо набили. Потом вызвали психолога угомонить Приедет Абайка. Ему тоже стукнут. Всё норм. Не че страшного. Драться нельзя дома. А Вот отрываться не кто не запрещал в саунах, банях, коттеджах.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
914
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 21.02.24 - 23:35
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....корпаративы на предприятиях соответственно попадают под эту статью....всё правильно дома напился упал в люлю и отдыхай...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS