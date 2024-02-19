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Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48631
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
Желание отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе может обернуться для казахстанцев штрафами или даже административным арестом - в случае, если на столе будет алкоголь.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1206
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
Ну вот, никогда такого не было и вот опять!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 556
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:59
страна запретов, штрафов и наказаний.
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:02
Ха. Да этот закон надо было вводить 20 лет назад. Кто сегодня будет отмечать очередную звезду на погоне. Всё уже давно отмечают не на работе а в ресторане.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3346
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:28
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 57
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:30
Пьянству-бой!
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:46
Цитата:
Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник. Да что с вами происходит? Ну если вы за ЗОЖ то почему нету в городе вело дорожек. Почему я страдаю? Почему мне приходится велять между машинами.
абике:
Пьянству-бой!
Пьянству-бой!
Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник. Да что с вами происходит? Ну если вы за ЗОЖ то почему нету в городе вело дорожек. Почему я страдаю? Почему мне приходится велять между машинами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6697
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 13:16
Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник
В одно время я сдавал коттедж по суткам,так среди моих клиентов были люди в погонах. Следует отметить эту категорию особенно, ибо они очень вежливы, щедры и пунктуальны, однако после нескольких часов они становятся точно наоборот. Почти каждая посиделка необходилось хорошим мордобоем,битем посуды и разборками по полной. Выпустив пар клиенты мирились, обнимались, бывало рыдали (прямо неудобно перед соседями). Хорошо эти гулянки проходили в будни и аккурат после полуночи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1150
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 14:20
"Штрафстан" - второе название нашего государства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15118
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 14:25
Ой да кто кого сдавать будет?
Как сидели на работе учителя и врачи так и будут сидеть но теперь без видеосъёмок))
А вот если конечно пациент не придет и ему пьяные врачи не скажут "подожжите у нас обед" то да
Вызов наряда
Осмотр
Ага...бухаете пока вас ждут там?
Наказание!
Вполне справедливо мне кажется
Как сидели на работе учителя и врачи так и будут сидеть но теперь без видеосъёмок))
А вот если конечно пациент не придет и ему пьяные врачи не скажут "подожжите у нас обед" то да
Вызов наряда
Осмотр
Ага...бухаете пока вас ждут там?
Наказание!
Вполне справедливо мне кажется
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 14:35
Цитата:
сайлау курманов:Ну собрались. Оторвались мужики. Друг другу лицо набили. Потом вызвали психолога угомонить Приедет Абайка. Ему тоже стукнут. Всё норм. Не че страшного. Драться нельзя дома. А Вот отрываться не кто не запрещал в саунах, банях, коттеджах.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 914
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 21.02.24 - 23:35
.....корпаративы на предприятиях соответственно попадают под эту статью....всё правильно дома напился упал в люлю и отдыхай...
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