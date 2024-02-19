Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...

Отправлено: - 13:16



Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник

В одно время я сдавал коттедж по суткам,так среди моих клиентов были люди в погонах. Следует отметить эту категорию особенно, ибо они очень вежливы, щедры и пунктуальны, однако после нескольких часов они становятся точно наоборот. Почти каждая посиделка необходилось хорошим мордобоем,битем посуды и разборками по полной. Выпустив пар клиенты мирились, обнимались, бывало рыдали (прямо неудобно перед соседями). Хорошо эти гулянки проходили в будни и аккурат после полуночи.