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≡ «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» - Дело о смертельном ДТП рассматривает СМУС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48631
«Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» - Дело о смертельном ДТП рассматривает СМУС Костанайской области
Отправлено: 21.02.24 - 16:02
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36-летний Виктор ПЫНЗАРЬ обвиняется в том, что сел за руль «Фольксваген-Транспортер» в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с «Ладой-Калиной». В аварии погибли беременная жена водителя «Лады», а позже в реанимации скончалась их маленькая дочь.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
140
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 16:02
#1
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Нет слов ! Господи, пронеси от таких ...
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
179
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 19:10
#2
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По словам Виктора Усика, она с сыном остановились и сразу стали помогать пассажирам «Лады-Калины», вытащили детей. Девочку тут же отправили с встречной машиной в больницу, чтобы не ждать скорую помощь. У ребенка вся голова была в крови.

так он или она ? если Виктор то он
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
179
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 19:11
#3
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лет на 10 законпатить упыря на зону, заодно пить бросит
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1655
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 21:38
#4
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Цитата:
Согласно экспертизе, Пынзарь был в алкогольного опьянении.

Источник:
Цитата:
По словам Виктора Усика, она с сыном остановились и сразу стали помогать пассажирам «Лады-Калины»,

Источник:


Наверное вмешательство корре́ктора крайне необходима..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1655
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 21:48
#5
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Цитата:
- Я не знаю, был ли он пьян, я запаха алкоголя не чувствовал, - пояснил он суду

Источник:
Цитата:
- сказал Виктор Усик. - Вид у него был какой-то неадекватный. И от него разило спиртным...
от
- Я тоже почувствовал запах спиртного от водителя, - добавил Андрей Усик.

Источник:


Все вокруг за километр чувствовали запах спиртного от Виктора Пынзаря , а Евгений МАДИЯРОВ ехавший рядом в одной машине не чувствовал...Коль считается что пьяный водитель за рулём преступник тогда надо судить и Евгения Мадиярова за недонесение и сокрытия преступления
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
140
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 22:31
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наверное вмешательство корре́ктора крайне необходима..
Это точно, но Вас брать не должны. Вы допустили 2 ошибки в предложении из 5 слов. Наверное, (зпт) и необходимО
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
914
Re: «Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» -...
Отправлено: 21.02.24 - 23:22
#7
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Цитата:
Филипповна:
Это точно, но Вас брать не должны. Вы допустили 2 ошибки в предложении из 5 слов. Наверное, (зпт) и необходимО

.....ты на эти ошибки не обращай внимание Филипповна сейчас такая мода быть безграмотным ;-) ;-) ;-)
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