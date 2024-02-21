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≡ Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48631
Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования и безопасности учреждений образования обсудили в Костанае
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
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Предприниматели давно жалуются на уровень подготовки выпускников колледжей, которые приходят устраиваться к ним на работу. Глава региона обратился к бизнесменам с просьбой не просто критиковать, но и высказывать конкретные пожелания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35922
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 20:48
#1
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Студенты что, сразу адаптированные к работе выходят?
Я строительный закончил, мастером два месяца сращу поставили, тоже не вкуривал ничего..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
914
Re: Если в школе всего один ученик... - Проблемы финансирования...
Отправлено: 21.02.24 - 23:12
#2
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.....коммуняцкую систему профтехобразования раздолбали,а свою создать слабо вот и получаем "высокопрофессиональные кадры"....
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