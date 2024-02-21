Отправлено: - 23:22

Филипповна:

Это точно, но Вас брать не должны. Вы допустили 2 ошибки в предложении из 5 слов. Наверное, (зпт) и необходимО

Цитата:.....ты на эти ошибки не обращай внимание Филипповна сейчас такая мода быть безграмотным