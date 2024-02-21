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«Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» - Дело о смертельном ДТП рассматривает СМУС Костанайской области
«Погибли жена на 9-м месяце беременности и маленькая дочь» - Дело о смертельном ДТП рассматривает СМУС Костанайской области
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