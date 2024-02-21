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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51508#1036619 - Я не знаю, был ли он пьян, я запаха алкоголя не чувствовал, - пояснил он судуИсточник:



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- Я тоже почувствовал запах спиртного от водителя, - добавил Андрей Усик.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51508#1036619 - сказал Виктор Усик. - Вид у него был какой-то неадекватный. И от него разило спиртным...от- Я тоже почувствовал запах спиртного от водителя, - добавил Андрей Усик.Источник:

Цитата:Цитата:Все вокруг за километр чувствовали запах спиртного от Виктора Пынзаря , а Евгений МАДИЯРОВ ехавший рядом в одной машине не чувствовал...Коль считается что пьяный водитель за рулём преступник тогда надо судить и Евгения Мадиярова за недонесение и сокрытия преступления