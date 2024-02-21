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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:13
Цитата:
Не путай жизнь ника и тебя самого тут
Гога:
лет всего тут
лет всего тут
Не путай жизнь ника и тебя самого тут
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:14
Цитата:
Это как?
Тебя конкретно спрашивают, так то и так то.
Да или нет?
Гога:
---Видел . Ну и что ? Это не ко мне .
---Видел . Ну и что ? Это не ко мне .
Это как?
Тебя конкретно спрашивают, так то и так то.
Да или нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:15
Цитата:
----Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?
Гога:
111: для тебя это похвалиться Путиным. ----Ну вот что ты постоянно про сочиняешь ? Где и когда я хвалился этим ? Если не будет ссылки - то получается , что это ложь и клевета .
111: для тебя это похвалиться Путиным. ----Ну вот что ты постоянно про сочиняешь ? Где и когда я хвалился этим ? Если не будет ссылки - то получается , что это ложь и клевета .
----Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:15
кто не в курсе
//Акимат Костаная распространил обращение к горожанам:
Уважаемые жители города!В связи с неблагоприятными погодными условиями (-32-34°С), запланированный с 22 по 25 февраля субботник по уборке снега переносится на следующую неделю.//
//Акимат Костаная распространил обращение к горожанам:
Уважаемые жители города!В связи с неблагоприятными погодными условиями (-32-34°С), запланированный с 22 по 25 февраля субботник по уборке снега переносится на следующую неделю.//
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:17
печально, по в нг этой новости не было.
//Ушел из жизни известный костанайский журналист Александр Данильченко//
его помнят многие.
//Ушел из жизни известный костанайский журналист Александр Данильченко//
его помнят многие.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:17
Цитата:
----Это ? Это очень просто . Ты же изучил меня? Но не заметил , что давно уже про политику не пишу здесь .Можешь доказать обратное?
111:
Это как?
Это как?
----Это ? Это очень просто . Ты же изучил меня? Но не заметил , что давно уже про политику не пишу здесь .Можешь доказать обратное?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:18
Цитата:
Да у тебя постоянно заскоки были, потом картинки, как ты любишь Путина, я не любитель записывать твое грязное белье, но это было и постоянно..
Еще скажи ты его не любишь и не поддерживаешь СВО..
Гога:
Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?
Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?
Да у тебя постоянно заскоки были, потом картинки, как ты любишь Путина, я не любитель записывать твое грязное белье, но это было и постоянно..
Еще скажи ты его не любишь и не поддерживаешь СВО..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:18
приятно читать
//Токаев отметил, что под руководством Путина Россия достигает значительных успехов, и заявил о благодарности Казахстана за договоренность о строительстве трех ТЭЦ и двух ГРЭС.//
//Токаев отметил, что под руководством Путина Россия достигает значительных успехов, и заявил о благодарности Казахстана за договоренность о строительстве трех ТЭЦ и двух ГРЭС.//
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:19
Путин ответил
//«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития»//
//«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития»//
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:20
это все в Казани , сегодня, собрались все друзья.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:20
Цитата:
Ты писал как война началась, года полтора точно, Путин был все для тебя.
Или ты решил прикинуться что СВО не поддерживаешь как и многие фашисткие законы?
Гога:
что давно уже про политику не пишу здесь
что давно уже про политику не пишу здесь
Ты писал как война началась, года полтора точно, Путин был все для тебя.
Или ты решил прикинуться что СВО не поддерживаешь как и многие фашисткие законы?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:22
про А.М. Данильченко,
думаю он знаком достаточно многим
//Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания телевизионного вещания нашей области. Начинал он свою работу репортером в редакции новостей, после - ведущим выпусков новостей и авторских проектов. Особенно запомнились многим его программы о тонкостях костанайского земледелия и успехах костанайских мичуринцев.///
думаю он знаком достаточно многим
//Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания телевизионного вещания нашей области. Начинал он свою работу репортером в редакции новостей, после - ведущим выпусков новостей и авторских проектов. Особенно запомнились многим его программы о тонкостях костанайского земледелия и успехах костанайских мичуринцев.///
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:24
налоги, налоги.
в 90/-- налоговая как бандиты ходили,
или плати, или плохо будет.
в 90/-- налоговая как бандиты ходили,
или плати, или плохо будет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:25
Цитата:
----Покажи хоть один коммент , не будь голословен Ведь ты же постоянно ссылки требуешь . Слабо ?А так -это просто вранье .
111:
потом картинки, как ты любишь Путина
потом картинки, как ты любишь Путина
----Покажи хоть один коммент , не будь голословен Ведь ты же постоянно ссылки требуешь . Слабо ?А так -это просто вранье .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:28
Цитата:
Да потом, как то поискать нужно, как ты на раскорячках поддерживал СВО.
Гога:
Покажи хоть один коммент , не
Покажи хоть один коммент , не
Да потом, как то поискать нужно, как ты на раскорячках поддерживал СВО.
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