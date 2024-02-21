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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:13
#1981
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Цитата:
Гога:
лет всего тут

Не путай жизнь ника и тебя самого тут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:14
#1982
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Цитата:
Гога:
---Видел . Ну и что ? Это не ко мне .

Это как?
Тебя конкретно спрашивают, так то и так то.
Да или нет?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:15
#1983
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Цитата:
Гога:
111: для тебя это похвалиться Путиным. ----Ну вот что ты постоянно про сочиняешь ? Где и когда я хвалился этим ? Если не будет ссылки - то получается , что это ложь и клевета .

----Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:15
#1984
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кто не в курсе
//Акимат Костаная распространил обращение к горожанам:
Уважаемые жители города!В связи с неблагоприятными погодными условиями (-32-34°С), запланированный с 22 по 25 февраля субботник по уборке снега переносится на следующую неделю.//
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:17
#1985
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печально, по в нг этой новости не было.
//Ушел из жизни известный костанайский журналист Александр Данильченко//
его помнят многие.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:17
#1986
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Цитата:
111:
Это как?

----Это ? Это очень просто . Ты же изучил меня? Но не заметил , что давно уже про политику не пишу здесь .Можешь доказать обратное?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:18
#1987
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Цитата:
Гога:
Ответа , так понимаю , не будет как всегда ?

Да у тебя постоянно заскоки были, потом картинки, как ты любишь Путина, я не любитель записывать твое грязное белье, но это было и постоянно..
Еще скажи ты его не любишь и не поддерживаешь СВО..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:18
#1988
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приятно читать
//Токаев отметил, что под руководством Путина Россия достигает значительных успехов, и заявил о благодарности Казахстана за договоренность о строительстве трех ТЭЦ и двух ГРЭС.//
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:19
#1989
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Путин ответил
//«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития»//
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:20
#1990
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это все в Казани , сегодня, собрались все друзья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:20
#1991
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Цитата:
Гога:
что давно уже про политику не пишу здесь

Ты писал как война началась, года полтора точно, Путин был все для тебя.
Или ты решил прикинуться что СВО не поддерживаешь как и многие фашисткие законы?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:22
#1992
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про А.М. Данильченко,
думаю он знаком достаточно многим
//Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания телевизионного вещания нашей области. Начинал он свою работу репортером в редакции новостей, после - ведущим выпусков новостей и авторских проектов. Особенно запомнились многим его программы о тонкостях костанайского земледелия и успехах костанайских мичуринцев.///
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:24
#1993
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налоги, налоги.
в 90/-- налоговая как бандиты ходили,
или плати, или плохо будет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9714
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:25
#1994
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Цитата:
111:
потом картинки, как ты любишь Путина

----Покажи хоть один коммент , не будь голословен :lol: :lol: Ведь ты же постоянно ссылки требуешь . Слабо ?А так -это просто вранье .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 21:28
#1995
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Цитата:
Гога:
Покажи хоть один коммент , не

Да потом, как то поискать нужно, как ты на раскорячках поддерживал СВО.
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