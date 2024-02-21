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≡ "Хотим понять, готовы ли жители" - Виктор Ионенко прокомментировал опрос о переименовании улиц в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48630
"Хотим понять, готовы ли жители" - Виктор Ионенко прокомментировал опрос о переименовании улиц в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 10:04
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- После встречи с инициативной группой мы вынесли такое решение - действительно сегодня есть ряд улиц, которые носят, наверное, устаревшее идеологическое название, - сказал аким Рудного.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
"Хотим понять, готовы ли жители" - Виктор Ионенко прокомментировал опрос о переименовании улиц в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 17:47
#30
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Цитата:
сайлау курманов:
он же 111,абайка,абике

Абике то каким образом тут затерялся?
Образно на вид напоминает абайку?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1150
"Хотим понять, готовы ли жители" - Виктор Ионенко прокомментировал опрос о переименовании улиц в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 17:55
#31
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Цитата:
maxsaf:
Переписали, и всего то делов

Это переписчикам "здесь и сейчас" всё пофигу. А в следующих поколениях обязательно появятся серьёзные историки.
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