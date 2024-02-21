Цитата:
Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя путем организации масштабного, по меркам села Узунколь, культурно-массового мероприятия, так называемой пенной вечеринки Open Air Party, - зачитал обвинительное заключение прокурор Азат Сагнаев.
так ну всё
с этого момента все молодые и инициативные должны уволиться из акиматов
о карьерном росте тоже нельзя никому думать
прокуратура у нас считает это частью обвинения
Цитата:
Кузенбаева лично приехала в Костанай, сама взяла в аренду оборудование для пенной вечеринки и сама привезла его в Узунколь.
а пену тоже она пускала там?
у вас не директор молодёжной организации а прям диверсант абвера
тихо, сама все решила
все подписала
бабки гдето нашла
никому ничего не сказала
привезла аппаратуру, установила в центре поселка
тихо сама пришла на площадь и как давай там тихо вечеринку проводить?
а аким, зам, отдел внутренней политики,моб отдел, прокуратура, кнб, дчс, отдел полиции ничего не видели?
может тогда там нахер не нужны все эти дяденьки в погонах и в костюмах если у них под носом одна девушка может диверсии творить?
Цитата:
Обвинение уверено, что и. о. директора МРЦ была единственным организатором, которая должна была, но не приняла никаких мер по соблюдению правил безопасности.
а зам акима на месте остался?) работает?)
Цитата:
Более того, прокуратура считает сцену самовольной постройкой, она хоть и числится на балансе аппарата акима Узункольского сельского округа, но при этом «не была надлежащим образом зарегистрирована».
подсказываю следствию
эту площадку тоже Кузенбаева построила
и тайно содержала
если уж валить то до конца ведь надо?
Цитата:
В частности, родственники погибшей девочки считают необходимым изменить статью для Кузенбаевой, а также привлечь к ответственности должностных лиц из акимата района.
потерпевшие сами поняли что там что то уж очень много косяков вешают для одного руководителя МРЦ
бейтесь до конца!
Цитата:
о нашему мнению, она виновна в том, что дети к ней подходили и говорили: «Нас тут бьет током». Еще до смертельного удара девочки дети говорили об ударах тока! Согласно одному из протоколов допроса, подсудимая ответила на эти жалобы: «Вы, что, хотите, чтобы мы сейчас прекратили это мероприятие?»
боялась выговора от акимата за то что прекратила мероприятие на такой веселой ноте