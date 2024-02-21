Отправлено: - 16:11

Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя путем организации масштабного, по меркам села Узунколь, культурно-массового мероприятия, так называемой пенной вечеринки Open Air Party, - зачитал обвинительное заключение прокурор Азат Сагнаев.



Кузенбаева лично приехала в Костанай, сама взяла в аренду оборудование для пенной вечеринки и сама привезла его в Узунколь.



Обвинение уверено, что и. о. директора МРЦ была единственным организатором, которая должна была, но не приняла никаких мер по соблюдению правил безопасности.



Более того, прокуратура считает сцену самовольной постройкой, она хоть и числится на балансе аппарата акима Узункольского сельского округа, но при этом «не была надлежащим образом зарегистрирована».



В частности, родственники погибшей девочки считают необходимым изменить статью для Кузенбаевой, а также привлечь к ответственности должностных лиц из акимата района.



о нашему мнению, она виновна в том, что дети к ней подходили и говорили: «Нас тут бьет током». Еще до смертельного удара девочки дети говорили об ударах тока! Согласно одному из протоколов допроса, подсудимая ответила на эти жалобы: «Вы, что, хотите, чтобы мы сейчас прекратили это мероприятие?»



Цитата:так ну всёс этого момента все молодые и инициативные должны уволиться из акиматово карьерном росте тоже нельзя никому думатьпрокуратура у нас считает это частью обвиненияЦитата:а пену тоже она пускала там?у вас не директор молодёжной организации а прям диверсант абвератихо, сама все решилавсе подписалабабки гдето нашланикому ничего не сказалапривезла аппаратуру, установила в центре поселкатихо сама пришла на площадь и как давай там тихо вечеринку проводить?а аким, зам, отдел внутренней политики,моб отдел, прокуратура, кнб, дчс, отдел полиции ничего не видели?может тогда там нахер не нужны все эти дяденьки в погонах и в костюмах если у них под носом одна девушка может диверсии творить?Цитата:а зам акима на месте остался?) работает?)Цитата:подсказываю следствиюэту площадку тоже Кузенбаева построилаи тайно содержалаесли уж валить то до конца ведь надо?Цитата:потерпевшие сами поняли что там что то уж очень много косяков вешают для одного руководителя МРЦбейтесь до конца!Цитата:боялась выговора от акимата за то что прекратила мероприятие на такой веселой ноте