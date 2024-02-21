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≡ Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на пенной вечеринке в Узунколе начали рассматривать в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48630
Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на пенной вечеринке в Узунколе начали рассматривать в суде
Отправлено: 21.02.24 - 16:11
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Следствие выяснило, что на обшитой металлическим профлистом «бесхозной» сцене была повреждена электропроводка. На скамье подсудимых - и. о. директора местного Молодежного ресурсного центра Алина КУЗЕНБАЕВА. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 21.02.24 - 16:11
#1
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Цитата:
Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя путем организации масштабного, по меркам села Узунколь, культурно-массового мероприятия, так называемой пенной вечеринки Open Air Party, - зачитал обвинительное заключение прокурор Азат Сагнаев.



так ну всё
с этого момента все молодые и инициативные должны уволиться из акиматов
о карьерном росте тоже нельзя никому думать

прокуратура у нас считает это частью обвинения

Цитата:
Кузенбаева лично приехала в Костанай, сама взяла в аренду оборудование для пенной вечеринки и сама привезла его в Узунколь.

а пену тоже она пускала там?

у вас не директор молодёжной организации а прям диверсант абвера
тихо, сама все решила
все подписала
бабки гдето нашла
никому ничего не сказала
привезла аппаратуру, установила в центре поселка
тихо сама пришла на площадь и как давай там тихо вечеринку проводить?
а аким, зам, отдел внутренней политики,моб отдел, прокуратура, кнб, дчс, отдел полиции ничего не видели?
может тогда там нахер не нужны все эти дяденьки в погонах и в костюмах если у них под носом одна девушка может диверсии творить?

Цитата:
Обвинение уверено, что и. о. директора МРЦ была единственным организатором, которая должна была, но не приняла никаких мер по соблюдению правил безопасности.


а зам акима на месте остался?) работает?)

Цитата:
Более того, прокуратура считает сцену самовольной постройкой, она хоть и числится на балансе аппарата акима Узункольского сельского округа, но при этом «не была надлежащим образом зарегистрирована».


подсказываю следствию
эту площадку тоже Кузенбаева построила
и тайно содержала
если уж валить то до конца ведь надо?

Цитата:
В частности, родственники погибшей девочки считают необходимым изменить статью для Кузенбаевой, а также привлечь к ответственности должностных лиц из акимата района.


потерпевшие сами поняли что там что то уж очень много косяков вешают для одного руководителя МРЦ
бейтесь до конца!


Цитата:
о нашему мнению, она виновна в том, что дети к ней подходили и говорили: «Нас тут бьет током». Еще до смертельного удара девочки дети говорили об ударах тока! Согласно одному из протоколов допроса, подсудимая ответила на эти жалобы: «Вы, что, хотите, чтобы мы сейчас прекратили это мероприятие?»


боялась выговора от акимата за то что прекратила мероприятие на такой веселой ноте
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1150
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 21.02.24 - 17:52
#2
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Лишнее подтверждение тому, что не получается у нас научиться у запада чему-то полезному и хорошему.
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