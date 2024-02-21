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≡ Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48630
Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:13
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Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил вдвое снизить один из видов налога в Казахстане. С соответствующим запросом он обратился к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Нурлану Байбазарову.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3290
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:13
#1
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Здравое предложение. Ещё неплохо было бы убрать многочисленные узаконненые поборы с бизнеса малого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
Re: Вдвое снизить один из видов налога предложили в Казахстане
Отправлено: 21.02.24 - 17:42
#2
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Хех.
Власти решили сами стать добрыми и уменьшить налог.
Президент как мудрейший Коке, подпишет и именно его предприниматели будут любить и носить на руках.
Это не Слышащее государство, а само Делающее добрые дела..
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