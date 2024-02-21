Помню как тут радовались, когда украинских беременных и детей в роддоме убили, тоже 65 человек по моему.. Как пили шампанское.. Радуюсь ли я, что русские оккупанты свои же убили своих же русских, да нет. Я просто ужасаюсь тем, кто с нами рядом тут живет и радуется чужим смертям.. Заокеанцы и иностранцы не в счет, они радуются каждому мертвому славянину, что и подтвердила вчерашняя дискуссия..
я когда сегодня эти кадры увидел где 60 человек построенных на открытой местности уложили тремя ракетами совсем уже понимать человеческую сущность перестал как корова языком слизала 60 жизней 60 человек-парней, мужиков, призванных просто так, кто-то откупиться не смог, кто то убегать не хотел подумал позорно, у кого денег было уехать и всех их туда пригнали для того чтобы захватить село в украине у всех семьи дома, дети, родители это 60 семей сейчас одновременно побегут по мартовским лужам обелиски заказывать, цветы, кафе для поминок поплачут недели две и дальше жить будут дети без отцов вырастут, жены новых мужей найдут таджиков и кавказцев родители умрут с горя и таких еще 16 тысяч прибавилось чтобы у путина был отчет о взятии авдеевки (пригород донецка)
в первую мировую солдаты на 3 год додумались что все это бред какой то и свергли царя в современной россии походу не додумаются
симонян любит кричать что русская армия перемалывает нацистов на донбассе
пока же что то перемалывают только русскую армию атакующие всегда теряют больше а российская армия атакует пустые территории пригородов донбасса которые превратились почти что в линию Маннергейма зачем? для кого? для чего? путин умрет лет через 5 и вся эта хрень никому не нужной станет
люди будут сидеть и думать "вот дураки же были детей отправили на убой чтобы на старости лет один пердун возомнил себя собирателем земель"
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