Отправлено: - 16:25

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Вот все это ради чего?

Цитата:хрен его знаетя когда сегодня эти кадры увидел где 60 человек построенных на открытой местности уложили тремя ракетамисовсем уже понимать человеческую сущность пересталкак корова языком слизала 60 жизней60 человек-парней, мужиков, призванных просто так, кто-то откупиться не смог, кто то убегать не хотел подумал позорно, у кого денег было уехать и всех их туда пригнали для того чтобы захватить село в украинеу всех семьи дома, дети, родители это 60 семей сейчас одновременно побегут по мартовским лужам обелиски заказывать, цветы, кафе для поминокпоплачут недели две и дальше жить будутдети без отцов вырастут, жены новых мужей найдут таджиков и кавказцевродители умрут с горяи таких еще 16 тысяч прибавилось чтобы у путина был отчет о взятии авдеевки (пригород донецка)в первую мировую солдаты на 3 год додумались что все это бред какой то и свергли царяв современной россии походу не додумаются