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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 13:29
#1876
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Ради чего?



Ради Путина..
Ради генерала..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 13:38
#1877
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Помню как тут радовались, когда украинских беременных и детей в роддоме убили, тоже 65 человек по моему..
Как пили шампанское..
Радуюсь ли я, что русские оккупанты свои же убили своих же русских, да нет.
Я просто ужасаюсь тем, кто с нами рядом тут живет и радуется чужим смертям..
Заокеанцы и иностранцы не в счет, они радуются каждому мертвому славянину, что и подтвердила вчерашняя дискуссия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 13:56
#1878
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Его затравила путинская команда, за которую он воевал с 2014го года..
Тут Сырского похвалил вроде, ну тут есть литературные слова, не знаю, может меня подправят, но это то, за что он погиб.



Вот все это ради чего?
За что оккупанты вообще погибают в таких бешенных количествах, а потом самоподрываются?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.02.2024 - 17:09]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9695
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 14:22
#1879
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 16:25
#1880
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Цитата:
111:
Вот все это ради чего?

хрен его знает

я когда сегодня эти кадры увидел где 60 человек построенных на открытой местности уложили тремя ракетами
совсем уже понимать человеческую сущность перестал
как корова языком слизала 60 жизней
60 человек-парней, мужиков, призванных просто так, кто-то откупиться не смог, кто то убегать не хотел подумал позорно, у кого денег было уехать и всех их туда пригнали для того чтобы захватить село в украине
у всех семьи дома, дети, родители это 60 семей сейчас одновременно побегут по мартовским лужам обелиски заказывать, цветы, кафе для поминок
поплачут недели две и дальше жить будут
дети без отцов вырастут, жены новых мужей найдут таджиков и кавказцев
родители умрут с горя
и таких еще 16 тысяч прибавилось чтобы у путина был отчет о взятии авдеевки (пригород донецка)

в первую мировую солдаты на 3 год додумались что все это бред какой то и свергли царя
в современной россии походу не додумаются
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 16:29
#1881
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симонян любит кричать что русская армия перемалывает нацистов на донбассе

пока же что то перемалывают только русскую армию
атакующие всегда теряют больше
а российская армия атакует пустые территории пригородов донбасса которые превратились почти что в линию Маннергейма
зачем? для кого? для чего?
путин умрет лет через 5 и вся эта хрень никому не нужной станет

люди будут сидеть и думать "вот дураки же были детей отправили на убой чтобы на старости лет один пердун возомнил себя собирателем земель"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 16:31
#1882
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Цитата:
111:
застрелился внезапно?

не выдержал вранья и давления
а может и застрелили

чем ближе конец империи тем больше маразма и страха у его чиновничества и силовиков
понимают что любое публичное возмущение подобно искре
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 17:46
#1883
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Цитата:
abaika95:
линию Маннергейма

Да уж.
Вот все делают хорошо, а вот с линией у них что то криво получается пока что, хотя от полутора тонных Фабов наверно не спасет никакая линия, только Ф-16 с соответствующим вооружением на борту..
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