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≡ 14 лет не говорить ни слова, чтобы снять фильм - Фестиваль документального кино проходит в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48630
14 лет не говорить ни слова, чтобы снять фильм - Фестиваль документального кино проходит в Костанае
Отправлено: 21.02.24 - 12:13
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KozQaras - инициатива кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ им. А. Байтұрсынұлы и Студии документальных фильмов «Смайл». Этот фестиваль — третий по счёту и первый, проходящий вживую, а не онлайн.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
683
Re: 14 лет не говорить ни слова, чтобы снять фильм - Фестиваль...
Отправлено: 21.02.24 - 12:13
#1
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Цитата:
Пебедителей понкурсной

Уважаемая редакция! Хотя бы в текстовом редакторе смотрите на подчеркивания неправильно написанных слов.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2067
Re: 14 лет не говорить ни слова, чтобы снять фильм - Фестиваль...
Отправлено: 21.02.24 - 13:00
#2
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Исправил
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15118
Re: 14 лет не говорить ни слова, чтобы снять фильм - Фестиваль...
Отправлено: 21.02.24 - 16:16
#3
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Цитата:
Например, студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ Яна Гарькуша сняла и смонтировала свою конкурсную работу на мобильный телефон. Как пояснила Яна, фильм «Эксперимент № 1» - о первой влюблённости и снят по мотивам её одноимённой книги.


и тут все улыбнулись))
я тоже своего рода писатель) томов 5 уже написал
фильм что ли начать снимать или сериал по своим книгам)
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