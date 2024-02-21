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Например, студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ Яна Гарькуша сняла и смонтировала свою конкурсную работу на мобильный телефон. Как пояснила Яна, фильм «Эксперимент № 1» - о первой влюблённости и снят по мотивам её одноимённой книги.



Цитата:и тут все улыбнулись))я тоже своего рода писатель) томов 5 уже написалфильм что ли начать снимать или сериал по своим книгам)