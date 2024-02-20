Отправлено: - 19:10

Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет

Цитата:Подтвердили. Это тот случай, когда совершенно неважно кто убил. Либералы, наши русские партизаны в Испании, наши спецслужбы. Кара небесная возможно. Спасибо. Иуда выбил сто из ста, таки. Земля ему бетоном.