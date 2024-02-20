Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет
Подтвердили. Это тот случай, когда совершенно неважно кто убил. Либералы, наши русские партизаны в Испании, наши спецслужбы. Кара небесная возможно. Спасибо. Иуда выбил сто из ста, таки. Земля ему бетоном.
-----------****МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.**** ---- ****на ближайшие шесть лет./**** то есть уже ясно , кто победит на выборах ? Итоги голосования уже известны ? Памфилова уже все просчитала
saba: прислушаться к другому мнению и попытаться понять его.
Вас, кстати, понять гораздо легче, чем ваших оппонентов. У вас всё максимально просто - не убий, не укради, не возжелай жены (земли) соседа, Казахстан - страна казахов, казахский - потому что Казахстан. Примитивные прописные истины. Если немного усложнить постановку вопроса - вы теряетесь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, а также отказаться от слов «мама» и «папа». Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).
Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».
«Это личное решение, которое следует уважать», — написал глава американской внешнеполитической службы.
maxsaf: Это явный признак того, что остальные проблемы решены, и жизнь налаживается.
скучно, скучно, гражданин maxsaf. не креативно. в первую очередь это означает что и вам в канаде и электрону в германии можно еще лет сто, самое малое, не переживать. как минимум 20 млн. человек за этот период вам точно конкуренцию не составят ни по качеству жизни ни по уровню потребления и вы сможете продолжать совершенно спокойно наслаждаться своим благополучием. собственно к этой 20-ке смело плюсуются 20 млн украинцев и 140 млн. россиян. так что я бы вообще "не кашлял".
там же прямо в названии написано - биология. я не совсем понимаю к чему эта цитата. у нас что-ли по-другому? инвалид не инвалид, а "человек-с-ограниченными-возможностями". малолетний дебил или имбецил - "особенный-ребёнок", взрослый - "глупец" (но это уже креатив модераторов нг). в чем отличия-то?
По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».
По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать».
Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.
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