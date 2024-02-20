Отправлено: - 11:29

abaika95:

собирайте подписи и требуйте отзыва депутатов от вашего округа если они не учитывают мнение БОЛЬШИНСТВА но это нужно доказать что вас большинство

Цитата:Вот спасибо,я и не знал что их оказывается не только можно выдвинуть,а ещё и обратно задвинуть.