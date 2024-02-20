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≡ Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48625
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
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Сообщение о проведении онлайн-опроса было опубликовано утром 20 февраля, на странице аппарата акима Рудного в Инстаграм. Опрос касается трех улиц Рудного, пройти его можно на сайте акимата
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9744
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 11:29
#30
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Цитата:
abaika95:
собирайте подписи и требуйте отзыва депутатов от вашего округа если они не учитывают мнение БОЛЬШИНСТВА но это нужно доказать что вас большинство

Вот спасибо,я и не знал что их оказывается не только можно выдвинуть,а ещё и обратно задвинуть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22039
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 11:33
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Нет ты ошибаешься была кучка тех кто придумал всё это,так называемая инициативная группа ,а основная масса населения была ПРОТИВ!

Так же и в рудном будет. Но эта основная масса будет сидеть молчать, копить кто злость, кто обиду. Они понимают, что уже ничего сделать нельзя, и это всего лишь вопрос времени. Ономасты будут каждый год отвоевывать свои названия, мелкими шажочками.

[Исправлено: maxsaf, 21.02.2024 - 11:33]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22039
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 11:41
#32
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Рудный наверное последний город, который ещё сопротивляется, и похоже что бессмысленно. Это вызывает печаль. Дайте уже этим товарищам переименовать все что захотят. Это все равно произойдет, не сегодня, так завтра. Чем улица "Восточная" не угодила - я без понятия.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35878
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 12:22
#33
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Цитата:
maxsaf:
Так ты же сам и есть - русскоязычный

А кто говорит что нет?
Да, мы такие.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35878
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 12:25
#34
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты побольше пиши таких комменторов дальше Бугристого не

Что то не понял запроса, при чем тут переименования и какое то Бугристое?
Там что, тоже что то переименовывают?
И какие данные?
Не понял.
А так да, у меня и имя и фамилия и адрес есть.
Я открыт и честен, в отличии от почти всех тут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35878
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 12:25
#35
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Цитата:
maxsaf:
Рудный наверное последний город, который ещё сопротивляется

Зачем этот пафос?
Кто там чему сопротивляется?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35878
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 12:27
#36
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Цитата:
maxsaf:
Но эта основная масса будет сидеть молчать, копить кто злость, кто обиду

Основная масса Рудного ты хочешь сказать рабы и злобные холопы, копящие какую то злость?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35878
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 12:28
#37
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Цитата:
Добринцофф:
основная масса населения была ПРОТИВ!

Да где же?
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