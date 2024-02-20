Отправлено: - 00:22

111:

русскоязычных не было. На кантар тем более, я лично тут их не видел. Наоборот, наши власти хотя бы из уважения к ним, с ними советуются. Но никто их уже не боится..

Цитата:Так ты же сам и есть - русскоязычный