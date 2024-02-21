НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические итоги января подвели в акимате Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48621
Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические итоги января подвели в акимате Костанайской области
Отправлено: 21.02.24 - 00:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показатели социально-экономического развития региона за январь 2024 года и планы по обеспечению занятости населения обсудили сегодня, 20 февраля, на совещании в акимате Костанайской области.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6693
Re: Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические...
Отправлено: 21.02.24 - 00:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня на глазах закрылись несколько ИП, трое уехали вообще на совсем. Покупательский спрос упал больше некуда,продавцы стоят курят на крылечке,а в отделениях банков тишина,некому получать кредиты. Мне кажется с годами всё приходит в упадок. Уж больно оптимистичны отчёты у чиновников, возможно повышение цен на все и вся кажется хорошим и стабильным показателям.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS