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Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические итоги января подвели в акимате Костанайской области
Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические итоги января подвели в акимате Костанайской области
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