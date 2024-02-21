Re: Больше рабочих мест, меньше получателей АСП - Экономические...

Отправлено: - 00:16

У меня на глазах закрылись несколько ИП, трое уехали вообще на совсем. Покупательский спрос упал больше некуда,продавцы стоят курят на крылечке,а в отделениях банков тишина,некому получать кредиты. Мне кажется с годами всё приходит в упадок. Уж больно оптимистичны отчёты у чиновников, возможно повышение цен на все и вся кажется хорошим и стабильным показателям.