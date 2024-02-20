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≡ Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48621
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
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Сообщение о проведении онлайн-опроса было опубликовано утром 20 февраля, на странице аппарата акима Рудного в Инстаграм. Опрос касается трех улиц Рудного, пройти его можно на сайте акимата
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22031
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 23:53
#15
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Цитата:
Карачун:
эт хорошо!

Согласен. Это явный признак того, что остальные проблемы решены, и жизнь налаживается.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35866
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 00:11
#16
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Цитата:
ACROS:
Не уберут- пока там живёт русскоязычное население.

Ну как то не вяжется.
Уберут, если захотят и ни один русскоязычный и не вякнет.
Мы наглядно видели это по кинотеатру Костанай, по улице Тарана и тд.
И мы наглядно видим на примере России, где что только ни делают с русскоязычными, отправляют на фронт погибать в чужую страну, сажают критиканов, убивают политзаключенных вип класса на зонах, они молчат.
Тогда, когда вышел народ в КЗ из за передачи земель Китаю, русскоязычных не было.
На кантар тем более, я лично тут их не видел.
Наоборот, наши власти хотя бы из уважения к ним, с ними советуются.
Но никто их уже не боится..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22031
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 21.02.24 - 00:22
#17
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Цитата:
111:
русскоязычных не было. На кантар тем более, я лично тут их не видел. Наоборот, наши власти хотя бы из уважения к ним, с ними советуются. Но никто их уже не боится..

Так ты же сам и есть - русскоязычный :lol:
Профайл
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