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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 16:37
Цитата:
Ты что, не спится?
Думаешь как подгадить что ли?
maxsaf:
пирожках не искал?
пирожках не искал?
Ты что, не спится?
Думаешь как подгадить что ли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1705
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 19:10
Цитата:
Подтвердили. Это тот случай, когда совершенно неважно кто убил. Либералы, наши русские партизаны в Испании, наши спецслужбы. Кара небесная возможно. Спасибо. Иуда выбил сто из ста, таки. Земля ему бетоном.
Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет
Подтвердили. Это тот случай, когда совершенно неважно кто убил. Либералы, наши русские партизаны в Испании, наши спецслужбы. Кара небесная возможно. Спасибо. Иуда выбил сто из ста, таки. Земля ему бетоном.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 20:30
Цитата:
Не, жду когда ты сам... Ну ты понял
111:
Думаешь как подгадить что ли?
Думаешь как подгадить что ли?
Не, жду когда ты сам... Ну ты понял
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9694
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 21:45
-----------****МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.**** ----
****на ближайшие шесть лет./**** то есть уже ясно , кто победит на выборах ? Итоги голосования уже известны ? Памфилова уже все просчитала
****на ближайшие шесть лет./**** то есть уже ясно , кто победит на выборах ? Итоги голосования уже известны ? Памфилова уже все просчитала
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 23:47
Цитата:
Ой ладно не скромничайте, тот ещё... За деньги всё продал, даже "своих". До народа и России как таковой, ему и дела не было.
Цитата:
А сколько бед-протестов наделал?...
Цитата:
В этом многие уверены, а что конкретно предлагают? Ничего, кроме провокаций.
saba:
Да и предатель он такой себе
Да и предатель он такой себе
Ой ладно не скромничайте, тот ещё... За деньги всё продал, даже "своих". До народа и России как таковой, ему и дела не было.
Цитата:
saba:
не воевал против неё,
не воевал против неё,
А сколько бед-протестов наделал?...
Цитата:
saba:
просто был уверен, что его Родина заслуживает лучшего правления!
просто был уверен, что его Родина заслуживает лучшего правления!
В этом многие уверены, а что конкретно предлагают? Ничего, кроме провокаций.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 23:50
Цитата:
saba: прислушаться к другому мнению и попытаться понять его.Вас, кстати, понять гораздо легче, чем ваших оппонентов. У вас всё максимально просто - не убий, не укради, не возжелай жены (земли) соседа, Казахстан - страна казахов, казахский - потому что Казахстан. Примитивные прописные истины. Если немного усложнить постановку вопроса - вы теряетесь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 23:57
ну, хоть кто-то делом занят. науку развивает. а прочие могут продолжать кочевряжиться корча из себя великие нации, хоть под ногами не путаются.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 00:14
Цитата:
Как эта наука называется?
Цитата:
Карачун:
науку развивает
науку развивает
Как эта наука называется?
Цитата:
Госсекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, а также отказаться от слов «мама» и «папа». Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).
Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».
«Это личное решение, которое следует уважать», — написал глава американской внешнеполитической службы.
Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».
«Это личное решение, которое следует уважать», — написал глава американской внешнеполитической службы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 00:26
Цитата:
maxsaf: Это явный признак того, что остальные проблемы решены, и жизнь налаживается.скучно, скучно, гражданин maxsaf. не креативно. в первую очередь это означает что и вам в канаде и электрону в германии можно еще лет сто, самое малое, не переживать. как минимум 20 млн. человек за этот период вам точно конкуренцию не составят ни по качеству жизни ни по уровню потребления и вы сможете продолжать совершенно спокойно наслаждаться своим благополучием. собственно к этой 20-ке смело плюсуются 20 млн украинцев и 140 млн. россиян. так что я бы вообще "не кашлял".
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.02.24 - 00:35
Цитата:
там же прямо в названии написано - биология.
я не совсем понимаю к чему эта цитата. у нас что-ли по-другому? инвалид не инвалид, а "человек-с-ограниченными-возможностями". малолетний дебил или имбецил - "особенный-ребёнок", взрослый - "глупец" (но это уже креатив модераторов нг). в чем отличия-то?
maxsaf:
Как эта наука называется?
Как эта наука называется?
там же прямо в названии написано - биология.
я не совсем понимаю к чему эта цитата. у нас что-ли по-другому? инвалид не инвалид, а "человек-с-ограниченными-возможностями". малолетний дебил или имбецил - "особенный-ребёнок", взрослый - "глупец" (но это уже креатив модераторов нг). в чем отличия-то?
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