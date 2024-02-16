Отправлено: - 19:53

saba:

Когда я читаю Вас ,начинаю в самом деле верить, что русские это нация алчущая кровь

Цитата:А вы посмотрите сначала расположение биолабораторий НАТО, их баз и т.д. Это Россия вокруг США и Европы их разместила или как? Это русские начали жечь людей в Одессе и печеньками поджигателей прикармливать, русские первыми применили атомные бомбы? Могу понять привлекательность Америки для некоторых, но неужели для этого надо голову отключать? Или ненависть вам глаза застилает?