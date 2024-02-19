Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы

Отправлено: - 21:19

Взяткодателя в принципе не привлекают к уголовной ответственности, так и здесь владелицу собачки не привлекут, она не не лаяла на пьяных, а лишь позвонила в полицию! А то, что собачка без намордника, из-за чего собачка пострадала, ей ничего полиция не сделает! Нечего пьяными пинать собак, надо быть трезвыми!