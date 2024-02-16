Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп. Читать новость
saba: Когда я читаю Вас ,начинаю в самом деле верить, что русские это нация алчущая кровь
А вы посмотрите сначала расположение биолабораторий НАТО, их баз и т.д. Это Россия вокруг США и Европы их разместила или как? Это русские начали жечь людей в Одессе и печеньками поджигателей прикармливать, русские первыми применили атомные бомбы? Могу понять привлекательность Америки для некоторых, но неужели для этого надо голову отключать? Или ненависть вам глаза застилает?
А при чём здесь биолаборатории и США? Пока я вижу кто в этом 21 веке.людей пачками убивает, в том числе и своих граждан! А ненависти у меня нет совсем и друзей русских у меня очень много, я так думаю , с вашим характером у Вас среди казахов друзей то и нет. Просто Ваши высказывания, высказывания Змеи ,Скептика , напоминают голос Василиска из Гарри Поттера: " Убивать, терзать, уничтожать". Попробуйте в отличие от своего кумира прислушаться к другому мнению и попытаться понять его. Тем более Навальный , как и Яшин, как и Кара Мурза считают Россию своей Родиной и готовы (некоторые были) бороться за своё понимание Великой России.
И посмотрите обращение матери Навального к Путину. Она просто просит отдать ей тело сына, чтобы похоронить по человечески. И она убеждена что решение вопроса находится только в руках Путина, уже пошёл пятый день как она не может даже взглянуть на него.
Диктаторский режим в России начался когда он с Чечней воевал! Чеченцы хотели независимости, но ошибались! Далее пошел лозунг кто против избранного богом народа, тот против нас и стали истреблять чеченцев и убивать своих! Режиму не привыкать! Если Начального русские не хотят признавать борцом за справедливую жизнь самих россиян, то поделом! Не надо пытаться им это доказывать! Пусть еще хлебнут горя! Ведь вы все знаете какой народ, такие и бояре! У этой власти и народишка, который поддерживает эту власть, нет будущего, и это не слова!
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