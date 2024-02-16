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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48620
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35865
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 18:31
#225
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35865
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 18:35
#226
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Диктаторский режим решил перебить всез близких Навального


Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1705
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 19:13
#227
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И дружину Навального за решетку. Раз взялась продолжать дело мужа, пусть досиживает его срок тюремный. 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4370
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 19:32
#228
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Цитата:
Змея Подколодная:
И дружину Навального за решетку.

Когда я читаю Вас ,начинаю в самом деле верить, что русские это нация алчущая кровь
Профайл
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