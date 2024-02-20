Re: Отдельные закрытые кабинки и бумага наконец-то появятся в...

Отправлено: - 16:34

Беспредел конечно.

Школьникам на "по большому" в шестом классе классный руководитель выдает ровно 12 сантиметров не самой прочной казахской бумаги.

Начиная с 9го, это уже 18 сантиметров .

И главное не подмоешь попку, ходишь грязный и размазываешь свое говно вперемежку с потом по сиденьям парт.

В садике хоть у нас децкие унитазы есть.

Теперь и воду будут экономить, так что никакого подмывания не стоит ждать.

Все как у варваров..