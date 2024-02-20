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≡ Отдельные закрытые кабинки и бумага наконец-то появятся в школьных уборных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48620
Отдельные закрытые кабинки и бумага наконец-то появятся в школьных уборных
Отправлено: 20.02.24 - 16:34
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Новые санитарные правила в образовательных учреждениях обсуждает общественность. Начиная с 16 февраля, каждый желающий сможет онлайн проголосовать за внесение изменений в документ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35863
Re: Отдельные закрытые кабинки и бумага наконец-то появятся в...
Отправлено: 20.02.24 - 16:34
#1
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Беспредел конечно.
Школьникам на "по большому" в шестом классе классный руководитель выдает ровно 12 сантиметров не самой прочной казахской бумаги.
Начиная с 9го, это уже 18 сантиметров .
И главное не подмоешь попку, ходишь грязный и размазываешь свое говно вперемежку с потом по сиденьям парт.
В садике хоть у нас децкие унитазы есть.
Теперь и воду будут экономить, так что никакого подмывания не стоит ждать.
Все как у варваров..
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