Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп. Читать новость
Кушмурунец23: что Навальный представлял угрозу для Путина?
А это собственно говоря не очень важно, у человека просто мстительный характер. Что Кара-Мурза , Яшин и остальные политзаключённые составляют какую то угрозу для Путина вместе взятые? На сегодняшний день Путин в России непобедим,одно только количество его поклонников в заштатном казахстанском городе Костанай уже показательно. Просто нужно всех врагов к ногтю, как Вит предлагает
111: А теперь оказывается ты доволен, власти накормили, нет проблем. У тебя полный холодильник.
У меня и моей семьи во все времена был полный холодильник! Мы все честно трудились нормально учились. Не состояли в партиях не заигрывали с властью У нас совесть чиста И мы ни когда не молчали И это не на словах а в делах Посмотрите на мой сайт и на мой канал на ютубе! С 2011 года идет работа и все это открыто не скрываясь! При том что казалось бы что мне пенсионеру добиваться лучшей жизни для молодежи? Мне ведь дороги не нужны мне больше ходить нужно пешком И все остальное и дома что на болоте построили в Аулиеколе как бы тоже казалось не моя проблема и прочее Порой меня все происходящее у нас вполне устраивает Потому как для такого народа - такие же правители! Вот даже поэтой статье в НГ Сколько защитников Сисяна - не ожидал! Вот теперь Юлька будет продолжать и скоро опубликует доказательства Это при том что еще труп исследуют и не отдали. А она уже знает кто и как... Вот новая Тихановская! И новый политик России Мелочь пузатая... А народ за Путина и это общепризнанный факт! Это признат даже все враги России!
111: Вот ты, сколько говорил о каких то проблемах у себя в поселке? А теперь оказывается ты доволен,
Я всегда добивался решения этих проблем 6 улиц асфальтировали осветили отремонтировали клуб кладбище новое сделали а то хотели возле акимата хоронить Много чего добился и завод реанимировали и работягам зарплату стали давать а ведь почти по пол года не платили Не сидел не молчал хотя казалось кто я такой? Простой как все пишу с ошибками по русскому была тройка И работяги мне как то не родня Да есть еще над чем работать Разрез нагадил много и пока не удается навести там порядок но роем потихоньку в надежде что сдвинем Добра Вам и ума побольше!
Кушмурунец23: Я всегда добивался решения этих проблем 6 улиц асфальтировали осветили
А вот он борется за то, чтоб вся страна была заасфальтирована, чтоб не было коррупции во всей стране и он не молчит, даже перед президентом, доведшим страну до такого, когда люди идут за бабло убивать чужих детей, потому что дома даже унитаза нет элементарно и впереди только остается напиться и забыться. А ты бы мог в целом по стране, чтоб президент с тобой считался? Никто не может, абсолютно. А он мог.
111: А вот он борется за то, чтоб вся страна была заасфальтирована
аха много заасфальтировал? Может то что сейчас в России это он? Сисян у своих пасанов донаты присвоил биткоины и глубоко ему было наплевать на Россию и тем более на народ. Бабло на первом месте но "своих" он зря кинул. Продажность и жадность они к хорошему не приводят... Предателей не жалко!
И ведь эти, властные холопы присоски при власти, никто не скажет президенту, что не надо нам такого повышения, за холодной последует обязательно горячая вода и отопление. А если кто то возмутится, он предатель, так по скотски они и предлагают жить нам..
Я же Вам уже писал что я пенсионер я рожден и большую часть прожил при СССР Мы много чего пережили при развале и как то держаться за кого-то тем более за власть нашу? Просто я за Путина! Он лучший президент! Вот как-то так, нравится это кому-то или нет мне все равно! Ленин, Сталин, из наших Кунаев... крутые были Парни!
saba: тем более следы яда были выявлены в Германии
кто бы сомневался, что там они найдены будут) там и очень быстро там нашли кто убил Навального, хотя по фактам до сих пор неизвестно, что же с ним случилось на самом деле) Это кто диверсию на "потоках" устроил сложно определить)
А что тут сомневаться то, везде всё подстроено. Да это он сам себе харакири устроил, лишь бы Путину подгадить! а тело 2 недели решили не выдавать? Так то нервы маме берегут, немного успокоится, тогда выдадут!
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