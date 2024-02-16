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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48619
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4369
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 18:24
#210
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Цитата:
Кушмурунец23:
что Навальный представлял угрозу для Путина?

А это собственно говоря не очень важно, у человека просто мстительный характер. Что Кара-Мурза , Яшин и остальные политзаключённые составляют какую то угрозу для Путина вместе взятые? На сегодняшний день Путин в России непобедим,одно только количество его поклонников в заштатном казахстанском городе Костанай уже показательно. Просто нужно всех врагов к ногтю, как Вит предлагает
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
593
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 20:38
#211
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Цитата:
111:
А теперь оказывается ты доволен, власти накормили, нет проблем. У тебя полный холодильник.

У меня и моей семьи во все времена был полный холодильник! Мы все честно трудились нормально учились. Не состояли в партиях не заигрывали с властью У нас совесть чиста И мы ни когда не молчали И это не на словах а в делах Посмотрите на мой сайт и на мой канал на ютубе! С 2011 года идет работа и все это открыто не скрываясь! При том что казалось бы что мне пенсионеру добиваться лучшей жизни для молодежи? Мне ведь дороги не нужны мне больше ходить нужно пешком И все остальное и дома что на болоте построили в Аулиеколе как бы тоже казалось не моя проблема и прочее Порой меня все происходящее у нас вполне устраивает Потому как для такого народа - такие же правители! Вот даже поэтой статье в НГ :lol: :lol: Сколько защитников Сисяна - не ожидал! Вот теперь Юлька будет продолжать и скоро опубликует доказательства Это при том что еще труп исследуют и не отдали. А она уже знает кто и как... Вот новая Тихановская! И новый политик России:lol: :lol: :lol: Мелочь пузатая... А народ за Путина и это общепризнанный факт! Это признат даже все враги России!
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
593
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 20:48
#212
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Цитата:
111:
Вот ты, сколько говорил о каких то проблемах у себя в поселке? А теперь оказывается ты доволен,

Я всегда добивался решения этих проблем
6 улиц асфальтировали осветили отремонтировали клуб кладбище новое сделали а то хотели возле акимата хоронить Много чего добился и завод реанимировали и работягам зарплату стали давать а ведь почти по пол года не платили Не сидел не молчал хотя казалось кто я такой? Простой как все пишу с ошибками по русскому была тройка И работяги мне как то не родня :lol: :lol: :lol: Да есть еще над чем работать Разрез нагадил много и пока не удается навести там порядок но роем потихоньку в надежде что сдвинем Добра Вам и ума побольше!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 21:06
#213
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Цитата:
Кушмурунец23:
Я всегда добивался решения этих проблем 6 улиц асфальтировали осветили

А вот он борется за то, чтоб вся страна была заасфальтирована, чтоб не было коррупции во всей стране и он не молчит, даже перед президентом, доведшим страну до такого, когда люди идут за бабло убивать чужих детей, потому что дома даже унитаза нет элементарно и впереди только остается напиться и забыться.
А ты бы мог в целом по стране, чтоб президент с тобой считался?
Никто не может, абсолютно.
А он мог.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
593
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 21:59
#214
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Цитата:
111:
убивать чужих детей, потому что дома даже унитаза нет элементарно и впереди только остается напиться и забыться.

А Крым, чей? А Бандера, герой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 22:03
#215
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Цитата:
Кушмурунец23:
А Крым, чей? А Бандера, герой?

Хм..
Это ты хочешь Навальному задать вопрос, ведь речь о нем?
Зная что он не ответит?
Странно..
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
593
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 22:27
#216
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Цитата:
111:
А вот он борется за то, чтоб вся страна была заасфальтирована
:lol: 8-) :lol:аха много заасфальтировал? Может то что сейчас в России это он?
Сисян у своих пасанов донаты присвоил биткоины и глубоко ему было наплевать на Россию и тем более на народ. Бабло на первом месте но "своих" он зря кинул. Продажность и жадность они к хорошему не приводят...
Предателей не жалко!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 22:39
#217
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Цитата:
Кушмурунец23:
Предателей не жалко!

Ясное дело, ты за власть держишьмя, для нее все, кто критикует их работу, предатели.
А ты так и горбаться на власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 22:54
#218
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Цитата:
Кушмурунец23:
Предателей не жалко!


И ведь эти, властные холопы присоски при власти, никто не скажет президенту, что не надо нам такого повышения, за холодной последует обязательно горячая вода и отопление.
А если кто то возмутится, он предатель, так по скотски они и предлагают жить нам..
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
593
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 13:29
#219
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Цитата:
111:
Ясное дело, ты за власть держишьмя

Я же Вам уже писал что я пенсионер я рожден и большую часть прожил при СССР Мы много чего пережили при развале и как то держаться за кого-то тем более за власть нашу? 8-) 8-) 8-) Просто я за Путина! Он лучший президент! Вот как-то так, нравится это кому-то или нет мне все равно! Ленин, Сталин, из наших Кунаев... 8-) :lol: 8-) крутые были Парни!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 13:34
#220
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Цитата:
Кушмурунец23:
Просто я за Путина

Хм..
Хорошо, ты z-патриот, за войну, за Путина и тд.
Но тема то про Навального?
Твой путинизм тут причем?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1287
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 14:34
#221
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Цитата:
saba:
тем более следы яда были выявлены в Германии

кто бы сомневался, что там они найдены будут) там и очень быстро там нашли кто убил Навального, хотя по фактам до сих пор неизвестно, что же с ним случилось на самом деле)
Это кто диверсию на "потоках" устроил сложно определить)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 14:38
#222
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Цитата:
Кушмурунец23:
Просто я за Путина! Он лучший президент! Вот как-то так, нравится это кому-то или нет мне все равно! Ленин, Сталин, из наших Кунаев...

А что же остальных то забыли? Ким Чен Ир, Фидель Кастро, Тодор Живков, Николае Чаушесу можно долго продолжать. А то что людишек убивали почём зря, так это ничего! Бабы новых нарожают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 20.02.24 - 14:41
#223
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Цитата:
lavprof:
кто бы сомневался,

А что тут сомневаться то, везде всё подстроено. Да это он сам себе харакири устроил, лишь бы Путину подгадить! а тело 2 недели решили не выдавать? Так то нервы маме берегут, немного успокоится, тогда выдадут!
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