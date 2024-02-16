Отправлено: - 20:38

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А теперь оказывается ты доволен, власти накормили, нет проблем. У тебя полный холодильник.

Цитата:У меня и моей семьи во все времена был полный холодильник! Мы все честно трудились нормально учились. Не состояли в партиях не заигрывали с властью У нас совесть чиста И мы ни когда не молчали И это не на словах а в делах Посмотрите на мой сайт и на мой канал на ютубе! С 2011 года идет работа и все это открыто не скрываясь! При том что казалось бы что мне пенсионеру добиваться лучшей жизни для молодежи? Мне ведь дороги не нужны мне больше ходить нужно пешком И все остальное и дома что на болоте построили в Аулиеколе как бы тоже казалось не моя проблема и прочее Порой меня все происходящее у нас вполне устраивает Потому как для такого народа - такие же правители! Вот даже поэтой статье в НГСколько защитников Сисяна - не ожидал! Вот теперь Юлька будет продолжать и скоро опубликует доказательства Это при том что еще труп исследуют и не отдали. А она уже знает кто и как... Вот новая Тихановская! И новый политик РоссииМелочь пузатая... А народ за Путина и это общепризнанный факт! Это признат даже все враги России!