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≡ Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48619
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
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Сообщение о проведении онлайн-опроса было опубликовано утром 20 февраля, на странице аппарата акима Рудного в Инстаграм. Опрос касается трех улиц Рудного, пройти его можно на сайте акимата
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5832
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
#1
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Ул. Ленина - это крепость и власти она не под силу ??
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3289
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:15
#2
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зашла, проголосовала. Текущий результат голосовалки не показывает. По идее надо бы фильровать жителей Рудного по IP
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
682
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:16
#3
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Что ж за зуд опять в причинном месте?
Прям неймётся переименовать непереименованное?
Не такой след они должны оставить после себя, ну не тот.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
682
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:23
#4
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Цитата:
Текущий результат голосовалки не показывает.


Сообщат, что 113% единогласно проголосовали "За"
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26155
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:38
#5
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Переименовать - Ионенко,
в Ионбаева... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26155
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:45
#6
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А то, непорядок... :oops:
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
66
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:46
#7
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Стройте новые улицы, новые города и называйте как хотите. Не лезьте в нашу историю , историю наших родителей и дедов, которые строили этот город.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6692
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:30
#8
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Улица Шевченко однажды переименовали тырнакбаева. Сей персонаж боролся с большевиками и погиб в возрасте 25 лет,то бишь был башмачем. В тот день я как обычно таксовал на своем стареньком фольсе, заявка упала от меня в ста метрах, однако такой улицы я не слыхал и хотел уже отказать клиенту. Последняя настояла,и к моему удивлению возмутилась, что я не знаю такую улицу и почему не занесли на карту новым именем.
Тогда уже я в ответ возмутился, почему моего дядю Курманова Акана,героя советского союза погибшего тоже таким же молодым никто не требует именовать улицу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35861
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:42
#9
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С 40 и 50 лет можно сказать, что понятно почему.
С натяжкой.
Но вот Восточная, чем помешала?
Ну есть же сарыбайский или какой там карьер, все знают.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1911
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:51
#10
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По всем пунктам проголосовал против.Потому что не переименовывать надо, а называть вновь построенное хоть Байтурсынова, хоть Сургутанова, хоть ещё как-то.Только для этого нью-рудничане должны построить новые улицы, а с этим проблема.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4369
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:59
#11
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Отменят наверное голосование. Если честно голосовать, ни одного переименования не будет, пусть хоть улица имени Люцифера будет.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15102
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 14:47
#12
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если пройдут эти три улицы
дальше-больше
уберут ленина и все остальные коммунистические названия
а раз голосовать могут все не только жители города
то перевод однозначно пройдет

Цитата:
Как видим, Михаила Сургутанова - летчика, благодаря которому было обнаружено месторождение железной руды, включили в ономастический список.

странно то что до этого там не было такой улицы...зато всякие даты от октября есть
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