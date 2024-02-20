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Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48619
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
Сообщение о проведении онлайн-опроса было опубликовано утром 20 февраля, на странице аппарата акима Рудного в Инстаграм. Опрос касается трех улиц Рудного, пройти его можно на сайте акимата
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5832
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:07
Ул. Ленина - это крепость и власти она не под силу ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3289
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:15
зашла, проголосовала. Текущий результат голосовалки не показывает. По идее надо бы фильровать жителей Рудного по IP
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 682
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:16
Что ж за зуд опять в причинном месте?
Прям неймётся переименовать непереименованное?
Не такой след они должны оставить после себя, ну не тот.
Прям неймётся переименовать непереименованное?
Не такой след они должны оставить после себя, ну не тот.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 682
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:23
Цитата:
Сообщат, что 113% единогласно проголосовали "За"
Текущий результат голосовалки не показывает.
Сообщат, что 113% единогласно проголосовали "За"
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:38
Переименовать - Ионенко,
в Ионбаева...
в Ионбаева...
Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:45
А то, непорядок...
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 66
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 12:46
Стройте новые улицы, новые города и называйте как хотите. Не лезьте в нашу историю , историю наших родителей и дедов, которые строили этот город.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6692
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:30
Улица Шевченко однажды переименовали тырнакбаева. Сей персонаж боролся с большевиками и погиб в возрасте 25 лет,то бишь был башмачем. В тот день я как обычно таксовал на своем стареньком фольсе, заявка упала от меня в ста метрах, однако такой улицы я не слыхал и хотел уже отказать клиенту. Последняя настояла,и к моему удивлению возмутилась, что я не знаю такую улицу и почему не занесли на карту новым именем.
Тогда уже я в ответ возмутился, почему моего дядю Курманова Акана,героя советского союза погибшего тоже таким же молодым никто не требует именовать улицу.
Тогда уже я в ответ возмутился, почему моего дядю Курманова Акана,героя советского союза погибшего тоже таким же молодым никто не требует именовать улицу.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35861
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:42
С 40 и 50 лет можно сказать, что понятно почему.
С натяжкой.
Но вот Восточная, чем помешала?
Ну есть же сарыбайский или какой там карьер, все знают.
С натяжкой.
Но вот Восточная, чем помешала?
Ну есть же сарыбайский или какой там карьер, все знают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1911
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:51
По всем пунктам проголосовал против.Потому что не переименовывать надо, а называть вновь построенное хоть Байтурсынова, хоть Сургутанова, хоть ещё как-то.Только для этого нью-рудничане должны построить новые улицы, а с этим проблема.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4369
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 13:59
Отменят наверное голосование. Если честно голосовать, ни одного переименования не будет, пусть хоть улица имени Люцифера будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15102
Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном
Отправлено: 20.02.24 - 14:47
если пройдут эти три улицы
дальше-больше
уберут ленина и все остальные коммунистические названия
а раз голосовать могут все не только жители города
то перевод однозначно пройдет
Цитата:
странно то что до этого там не было такой улицы...зато всякие даты от октября есть
дальше-больше
уберут ленина и все остальные коммунистические названия
а раз голосовать могут все не только жители города
то перевод однозначно пройдет
Цитата:
Как видим, Михаила Сургутанова - летчика, благодаря которому было обнаружено месторождение железной руды, включили в ономастический список.
странно то что до этого там не было такой улицы...зато всякие даты от октября есть
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