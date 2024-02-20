Re: Онлайн-опрос по переименованию улиц запустили в Рудном

Отправлено: - 13:30

Улица Шевченко однажды переименовали тырнакбаева. Сей персонаж боролся с большевиками и погиб в возрасте 25 лет,то бишь был башмачем. В тот день я как обычно таксовал на своем стареньком фольсе, заявка упала от меня в ста метрах, однако такой улицы я не слыхал и хотел уже отказать клиенту. Последняя настояла,и к моему удивлению возмутилась, что я не знаю такую улицу и почему не занесли на карту новым именем.

Тогда уже я в ответ возмутился, почему моего дядю Курманова Акана,героя советского союза погибшего тоже таким же молодым никто не требует именовать улицу.