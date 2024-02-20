Отправлено: - 13:45

ПолиграфЪ Боярышников: На снегоходе...хочется спросить у него, кушать было нечего что стал убивать краснокнижное ?

Цитата:Нет, он не голодный. Охота это образ жизни. Я очень много знаю охотников, но они не занимаются браконерством. Наказание слишком суровое. Меня угощают часто. Мясо специфическое. Когда осения охота начинается я заказываю у ребят себе уток. Очень люблю шулюм.