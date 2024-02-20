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≡ Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48619
Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
Отправлено: 20.02.24 - 11:30
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61-летнего мужчину на снегоходе задержали в Алтынсаринском районе 18 февраля. Произошло это во время совместного рейда природоохранной полиции и егеря Костанайского областного общества охотников и рыболовов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6692
Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...
Отправлено: 20.02.24 - 11:30
#1
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Что там есть,кожа натянутая на скелет, бедных животных со всех сторон преследуют. В моей деревне на Кокшетау ,олени табунами в деревнях гуляют, ибо строгий запрет на их охоту. Кто бы им сказал что двухногие свирепее четвероногих волков
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...
Отправлено: 20.02.24 - 12:58
#2
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В этом году косулям тяжело. Голодают. Они вышли из леса там много снега. Идут к людям, на трассах много сбитых лежат. Идут к лошадям пытаются там покушать. Но лошадь капризное животное там свое опг они их прогоняют. По идее им надо помочь, подкармливать в лесах. Незнаю занимается этим кто нибудь. Наверно спец службы должны.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1650
Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...
Отправлено: 20.02.24 - 13:27
#3
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Цитата:
За это деяние предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Источник:


На снегоходе...хочется спросить у него, кушать было нечего что стал убивать краснокнижное ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
Отправлено: 20.02.24 - 13:45
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: На снегоходе...хочется спросить у него, кушать было нечего что стал убивать краснокнижное ?
Нет, он не голодный. Охота это образ жизни. Я очень много знаю охотников, но они не занимаются браконерством. Наказание слишком суровое. Меня угощают часто. Мясо специфическое. Когда осения охота начинается я заказываю у ребят себе уток. Очень люблю шулюм.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
Отправлено: 20.02.24 - 13:46
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вот на днях зайца угостили. На него до 15 февраля вроде разрешон отстрел.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4367
Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...
Отправлено: 20.02.24 - 13:54
#6
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Цитата:
Vit:
Охота это образ жизни.

Тоже много знаю охотников, но мне диких почему то жаль,правда сам и курицу из домашних зарезать не смогу.Хотя крови не боюсь и убитых людей видел, не тошнило. Мне даже червяка жалко на крючок насаживать, поэтому рыбалка тоже не моё.Ну или сетью , бреднем, мордушкой ,тогда можно. Рыб не жалко.
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