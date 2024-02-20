Отправлено: - 07:45

Гога:

Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году

Цитата:Да они наверно подставу сделали, нашли какого то несчастного и представили, что это того убили, а того спрятали на самом деле.Да много раз же так было в самой Украине с теми, кто хотел спрятаться.