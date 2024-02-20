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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 03:12
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 03:15
В Финляндии военные начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 03:17
Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 03:26
Цитата:
----В сто миллионный раз ---- где я это говорил ?
111:
Так ты говорил про территории?
Так ты говорил про территории?
----В сто миллионный раз ---- где я это говорил ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 03:31
Цитата:
---------------------------Нет , не говорил . Но если ты докажешь обратное - неделю буду молчать ! Алга , докажи !
111:
Так ты говорил про территории?
Так ты говорил про территории?
---------------------------Нет , не говорил . Но если ты докажешь обратное - неделю буду молчать ! Алга , докажи !
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 07:45
Цитата:
Да они наверно подставу сделали, нашли какого то несчастного и представили, что это того убили, а того спрятали на самом деле.
Да много раз же так было в самой Украине с теми, кто хотел спрятаться.
Гога:
Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году
Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году
Да они наверно подставу сделали, нашли какого то несчастного и представили, что это того убили, а того спрятали на самом деле.
Да много раз же так было в самой Украине с теми, кто хотел спрятаться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35857
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 07:46
Цитата:
Не говорил что территория Украины это Россия?
Гога:
Нет , не говорил .
Нет , не говорил .
Не говорил что территория Украины это Россия?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 08:25
Цитата:
Увы в истории не останется ни меня ни вас, а Навальный останется, как оппозиционер погибший в застенках авторитарного режима. Как протопоп Аввакум,как Вера Засульская как Бухарин с Рыковым. Да и предатель он такой себе, у него были свои убеждения,за которые он и погиб. Никому никаких секретных сведений могущих повредить Родине не передавал,не воевал против неё, просто был уверен, что его Родина заслуживает лучшего правления!
Эл-починно:
по поводу смерти какого то Навального. Одним предателем меньше и делов то?
по поводу смерти какого то Навального. Одним предателем меньше и делов то?
Увы в истории не останется ни меня ни вас, а Навальный останется, как оппозиционер погибший в застенках авторитарного режима. Как протопоп Аввакум,как Вера Засульская как Бухарин с Рыковым. Да и предатель он такой себе, у него были свои убеждения,за которые он и погиб. Никому никаких секретных сведений могущих повредить Родине не передавал,не воевал против неё, просто был уверен, что его Родина заслуживает лучшего правления!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 08:34
Цитата:
А разве Ваши претензии, на часть суверенного государства(Крым) не подразумевают, что в дальнейшем Ваши аппетиты могут вырасти и Вы не скажете, как шведский посол в "Иване Васильевиче" :" Воевали , мол, так отдайте". Россия такая страна , что невозможно предугадать будущее. Будучи первой страной в мире по территории претендовать ещё на какие то земли? Глазки то завидущие и корова у соседа всегда жирнее!
Гога:
Нет , не говорил
Нет , не говорил
А разве Ваши претензии, на часть суверенного государства(Крым) не подразумевают, что в дальнейшем Ваши аппетиты могут вырасти и Вы не скажете, как шведский посол в "Иване Васильевиче" :" Воевали , мол, так отдайте". Россия такая страна , что невозможно предугадать будущее. Будучи первой страной в мире по территории претендовать ещё на какие то земли? Глазки то завидущие и корова у соседа всегда жирнее!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 09:01
Цитата:
В этом смысле становится уже даже неважно отчего умер(погиб) Навальный. Замученные в застенках всегда были знаменем недовольных режимом. Власти России допустили большую ошибку допустив эту смерть. Помните Тиля Уленшпигеля:" Пепел Клааса стучит в моём сердце". Да и собственно весь институт святых в тех религиях, где они есть на этом построен.
saba:
Навальный останется,
Навальный останется,
В этом смысле становится уже даже неважно отчего умер(погиб) Навальный. Замученные в застенках всегда были знаменем недовольных режимом. Власти России допустили большую ошибку допустив эту смерть. Помните Тиля Уленшпигеля:" Пепел Клааса стучит в моём сердце". Да и собственно весь институт святых в тех религиях, где они есть на этом построен.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 11:18
Цитата:
Я так понимаю человеку вообще нельзя было умирать ,не дай бог умрёшь останешся на всю жизнь замученным в застенках.
Цитата:
Вы знаете даже вождь мировой революции Ленин взял и умер и власти ничего не смогли с этим поделать.
Кстати можете Навального так же забальзамировать и ходить молиться на него.
saba:
В этом смысле становится уже даже неважно отчего умер(погиб) Навальный
В этом смысле становится уже даже неважно отчего умер(погиб) Навальный
Я так понимаю человеку вообще нельзя было умирать ,не дай бог умрёшь останешся на всю жизнь замученным в застенках.
Цитата:
saba:
Власти России допустили большую ошибку допустив эту смерть.
Власти России допустили большую ошибку допустив эту смерть.
Вы знаете даже вождь мировой революции Ленин взял и умер и власти ничего не смогли с этим поделать.
Кстати можете Навального так же забальзамировать и ходить молиться на него.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 11:39
Цитата:
Я не являюсь его поклонником, так что можно даже не иронизировать. То что у него огромное количество последователей было в России это да. Сам видел, в Челябинске, ещё посмеялся,дескать молодёжь, такие революционеры, потом кстати встретился здесь с последователями Аблязова,люди гораздо старше, риторика схожая.
Мне почему не нравится подобная политика.Это всё принципы Шарикова, взять всё отнять и поделить, тогда заживём. Это политика обращённая в прошлое, созидать они не умеют и не хотят. Главное забрать несправедливо награбленное.
Я кстати далёк от мысли, что его хотели убить с самого верха. Скорее всего на месте переусердствовали , а теперь топорно хотят замести следы. Ничем иным отказ показать тело матери я объяснить не могу. Даже у нас сначала проводят опознание родственниками , а потом вскрытие. А тут 2 недели на какой то химический анализ, странно это.
Добринцофф:
Кстати можете Навального
Кстати можете Навального
Я не являюсь его поклонником, так что можно даже не иронизировать. То что у него огромное количество последователей было в России это да. Сам видел, в Челябинске, ещё посмеялся,дескать молодёжь, такие революционеры, потом кстати встретился здесь с последователями Аблязова,люди гораздо старше, риторика схожая.
Мне почему не нравится подобная политика.Это всё принципы Шарикова, взять всё отнять и поделить, тогда заживём. Это политика обращённая в прошлое, созидать они не умеют и не хотят. Главное забрать несправедливо награбленное.
Я кстати далёк от мысли, что его хотели убить с самого верха. Скорее всего на месте переусердствовали , а теперь топорно хотят замести следы. Ничем иным отказ показать тело матери я объяснить не могу. Даже у нас сначала проводят опознание родственниками , а потом вскрытие. А тут 2 недели на какой то химический анализ, странно это.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.02.24 - 11:42
Цитата:
И он умер и Ф.Д. Рузвельт умер будучи при власти, Ленина кстати за всю его революционную жизнь ни разу в ШИЗО не сажали.
Добринцофф:
Ленин взял и умер
Ленин взял и умер
И он умер и Ф.Д. Рузвельт умер будучи при власти, Ленина кстати за всю его революционную жизнь ни разу в ШИЗО не сажали.
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