Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...

Отправлено: - 11:30

Что там есть,кожа натянутая на скелет, бедных животных со всех сторон преследуют. В моей деревне на Кокшетау ,олени табунами в деревнях гуляют, ибо строгий запрет на их охоту. Кто бы им сказал что двухногие свирепее четвероногих волков