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≡ Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48619
Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
Отправлено: 20.02.24 - 11:30
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61-летнего мужчину на снегоходе задержали в Алтынсаринском районе 18 февраля. Произошло это во время совместного рейда природоохранной полиции и егеря Костанайского областного общества охотников и рыболовов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6691
Re: Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в...
Отправлено: 20.02.24 - 11:30
#1
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Что там есть,кожа натянутая на скелет, бедных животных со всех сторон преследуют. В моей деревне на Кокшетау ,олени табунами в деревнях гуляют, ибо строгий запрет на их охоту. Кто бы им сказал что двухногие свирепее четвероногих волков
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