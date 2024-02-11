maxsaf: Я вас никак не могу отучить его любить Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка,
Kairat stayer: Вот вы хлопец, удивляете с каждым разом, никто же не призывает славянам отказаться от заимствованных тюркских слов. Песни спивают (поют) употребляя слова атаман (тюркское слово), есаул (иранско-тюркские корни), часто употребляют слова имеющие тюркские корни буран, казначей, казна, ярлык, кабала, курган, басурман (иноверец, иноземец), шалаш и.т.д.
maxsaf: А никто не задумывался, что у Навального могли быть и другие враги, по его деятельности в ФБК? Кто-то возможно даже отсидел и приобрел вдобавок к награбленному серьезные связи в узких кругах. А может даже до сих пор сидит где-то рядом, точа зуб.
Kairat stayer: Происки врагов зачем извне искать? А.А.Навального ранее преследовали по политическим мотивам, когда отравили лечили в Германии, вернулся посадили. Каждый человек хочет лучшей жизни для себя и своих детей, вот вы же за три девять земель уехали, а частичкой души, мыслями остались у нас. Он же всегда ратовал за свободу, равенство и лучшую жизнь российского народа. Сейчас конечно федеральные каналы РФ будут вещать одно, европейские другое.
Vit: Россия как не когда хорошо живёт. Приняла в свой дом пол Таджикистана. Узбекистана Строится, развивается. Да и много наших с Казахстана там работают. Тот же Абайка. Непонятно то-ли есть кв в Челябинске или мечтает там купить.
Kairat stayer: Виталий, погорим в конце текущего года, пока в фонде национального благосостояния деньги есть, в основном июнях и золотом. Хотя на этот год скорее всего хватит залатать дыры. В начале СВО 300 миллиардов долларов США арестовали, но это для великих россиян не деньги и Америке скоро же кирдык будет!
maxsaf: То, что сейчас происходит - тоже казалось маловероятным, по началу. Я рассуждаю так - будь у меня проигранная война, и на моем рабочем столе лежал бы пистолет с одной пулей, для себя, типа как у Гитлера было - я бы пожалуй, "на дорожку", какую нибудь красную кнопку нажал бы, раз терять все равно больше нечего. Нам крупно повезло - у Гитлера такой кнопки не было.
saba: У него было химическое оружие, которое он так и не решился применить.
Kairat stayer: Вы можете бесконечно и очень много рассуждать, думать и пугать как Д.А.Медведев, при этом у него нет ядерного чемоданчика, как и у вас. В России три ядерных чемоданчика (основные и резервные) находятся у Президента, Министра обороны и начальника Генерального штаба. Даже если страна будет в тупике, у них ясное сознание же и будут думать о последствиях.
Ниже по ссылке заметка от 11.01.2024 года, где заместитель секретаря Совета безопасности России Д.А.Медведев предостерег Украину от обстрела дальнобойными ракетами пусковых установок в России. Медведев утверждает, что это может повлечь за собой применение Россией ядерного оружия. Посмотрим в ближайшее время будет ли Украина уничтожать на территории РФ пусковые установки или нет. Следует отметить, что эффективнее уничтожать пусковые установки, чем перехватывать ракеты.
Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать