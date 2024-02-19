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≡ Все фонтаны на бульваре Молодежи в Костанае отремонтируют в этом году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48616
Все фонтаны на бульваре Молодежи в Костанае отремонтируют в этом году
Отправлено: 19.02.24 - 17:05
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Жители района КСК не раз жаловались на то, что фонтаны на бульваре не работают, разрушаются. Особенно много нареканий было прошлым очень жарким летом, когда в центре шел ремонт фонтанов, а на КСК все оставалось, как прежде.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3288
Re: Все фонтаны на бульваре Молодежи в Костанае отремонтируют в...
Отправлено: 19.02.24 - 17:05
#1
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Верните в парк лебедей!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
680
Re: Все фонтаны на бульваре Молодежи в Костанае отремонтируют в...
Отправлено: 19.02.24 - 19:09
#2
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Цитата:
юля елиссева:

И уберите динозавров !
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