Отправлено: - 17:05

Жители района КСК не раз жаловались на то, что фонтаны на бульваре не работают, разрушаются. Особенно много нареканий было прошлым очень жарким летом, когда в центре шел ремонт фонтанов, а на КСК все оставалось, как прежде.